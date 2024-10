(K)einer für den FC Bayern? Matthäus analysiert Marmoush-Hype

IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurt und Omar Marmoush überzeugten auch gegen den FC Bayern

Eintracht Frankfurts Überflieger Omar Marmoush ist nach Ansicht von Lothar Matthäus nicht unbedingt ein potenzieller Transfer-Kandidat für den FC Bayern.

"Marmoush hätte in München nicht die Laufwege, die er im Spiel in Istanbul und gegen Bayern hatte. Wenn er bei Bayern spielen würde, hätte er weniger dieser Tiefenläufe, denn dann stünde der Gegner am eigenen Sechzehner", sagte der Rekord-Nationalspieler bei "Sky".

Auch bei Eintracht Frankfurt habe es in der vergangen Saison "ein paar Probleme" mit dem 32-maligen Nationalspieler Ägyptens gegeben, erklärte Matthäus. "Marmoush hat zwar auch seine Tore in der Rückrunde gemacht, aber mit den aktuellen Ergebnissen glänzt jeder Einzelne ein bisschen mehr. Aufgrund seiner vielen Tore und Vorlagen ist er momentan das Gesicht des Erfolgs der Eintracht, aber ich würde das noch nicht überbewerten."

Dennoch zeigte sich Matthäus von Marmoushs Entwicklung angetan. "Er ist vor 15 Monaten ablösefrei vom VfL Wolfsburg gekommen, war nach Stuttgart ausgeliehen und vorher beim FC St. Pauli. Ganz groß hat er noch nicht gespielt, aber jetzt zeigt er sich und fühlt sich anscheinend in Frankfurt wohl", sagte der Weltmeister von 1990. "Ich kenne die Leute bei der Eintracht. Verein, Spieler und Fans sind eine Einheit - alle sind mit viel Spaß und Freude dabei, dort stimmt zurzeit alles."

Doppelpack und Vorlage gegen den FC Bayern

Marmoush bringe grundsätzlich vieles mit, so Matthäus weiter, "auch das Selbstvertrauen, das man als Stürmer braucht, die Körpersprache und Überzeugung, die Kane sowohl bei der Europameisterschaft als auch in den letzten zwei Wochen vielleicht nicht hatte, weil er vielleicht das eine oder andere Wehwehchen hat".

Dass Eintracht Frankfurt nach sechs Bundesliga-Spieltagen einen starken dritten Tabellenplatz belegt, ist auch Marmoushs Verdienst. Überragende acht Tore und vier Vorlagen verbuchte er in dieser Saison im Oberhaus bislang.

Beim 3:3 vor der Länderspielpause gegen den FC Bayern glänzte der 25-Jährige ebenfalls, erzielte einen Dreierpack und legte den dritte Frankfurter Treffer durch Hugo Ekitike auf.