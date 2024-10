Spektakuläre Choupo-Rückkehr wohl vom Tisch

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Spielte in der Vorsaison noch für den FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting

Seit Sommer ist Eric Maxim Choupo-Moting ohne Verein, als sein Vertrag beim FC Bayern am Saisonende auslief. Nachdem zuletzt schon Gerüchte über eine Rückkehr in die Bundesliga die Runde machten, ist er nun bei vielen HSV-Fans wegen des monatelangen Ausfalls von Robert Glatzel die Wunschlösung. Zu einem spektakulären Comeback in Hamburg wird es aber offenbar nicht kommen.

Der Hamburger SV wird Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting nicht unter Vertrag nehmen, um den Ausfall von Robert Glatzel zu kompensieren. Das berichtet das "Hamburger Abendblatt". Der 35-Jährige spiele in den Plänen der HSV-Bosse keinerlei Rolle.

Dem Bericht zufolge will man die Lücke an der Elbe mit den vorhandenen Kaderoptionen stopfen. Im Sommer wurde die Mannschaft ohnehin in der Breite verstärkt. Heißt: Auch andere vom "Hamburger Abendblatt" genannte vertragslose Stürmer sind keine Optionen. Aufgeführt werden etwa prominente Namen wie Mario Balotelli (zuletzt Adana Demirspor), Wissam Ben Yedder (AS Monaco) oder Josip Drmic (Dinamo Zagreb).

Inwiefern der Hamburger SV an dieser Einschätzung auch noch im Winter festhält, sei laut dem Blatt aber offen. Möglich, dass die Verantwortlichen nach den restlichen neun Hinrundenspielen die Lage neu evaluieren und im kommenden Wechselfenster doch noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden.

HSV muss mehrere Monate ohne Glatzel auskommen

Eric Maxim Choupo-Moting war zuletzt von "Sky" mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht worden. Der Routinier habe aber selbst noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Fest stehe lediglich, dass ein Karriereende keine Option sei. Offerten aus Brasilien und Dubai habe er abgelehnt.

Robert Glatzel hatte sich im Testspiel des HSV gegen den dänischen Klub Aarhus GF (1:1) schwer verletzt. Die Hamburger teilten am Samstag die niederschmetternde Diagnose mit: Sehnenabriss im Übergangsbereich zwischen Hüfte und Oberschenkel. Der beste Angreifer der Rothosen muss operiert werden, für den Rest der Hinrunde fällt er sicher aus.