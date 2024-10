VfB plant wohl Vertragsgespräche mit Vagnoman

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Josha Vagnoman (r.) spielt seit 2022 beim VfB Stuttgart

Aktuell robbt sich Josha Vagnoman nach Verletzungsproblemen wieder an die alte Form und die Startelf des VfB Stuttgart heran. Der Bundesligist will einem Bericht zufolge schon bald Vertragsgespräche mit ihm führen.

Wie der "kicker" berichtet, denke der VfB Stuttgart darüber nach, den Vertrag des 23-Jährigen vorzeitig zu verlängern. Das aktuelle Arbeitspapier läuft 2026 aus.

Es wäre "töricht, mit einem auslaufenden Arbeitspapier in die kommende Spielzeit zu gehen", analysierte das Fachmagazin die Situation um den Rechtsverteidiger.

Verletzungen bremsten Vagnoman immer wieder aus

Vagnoman war 2022 vom Hamburger SV zu den Schwaben gewechselt und hat sich dort als Leistungsträger auf der Außenposition in der Defensive etabliert. Allerdings laboriert der Abwehrspieler immer wieder mit verschiedenen Verletzungsproblemen. Vor allem der Mittelfuß machte Vagnoman immer wieder zu schaffen. Insgesamt fiel er schon über 30 Spiele beim VfB aus.

Wenn er aber fit ist, ist er in der Startformation von Sebastian Hoeneß eigentlich gesetzt und sogar ein weiterer Kandidat für die Nationalmannschaft, in die zuletzt auch die Teamkollegen Alexander Nübel und Jamie Leweling berufen wurden.

In dieser Spielzeit absolvierte Vagnoman fünf Spiele in der Bundesliga, drei von Beginn an. Auch in der Champions League gegen Real Madrid (1:3) bekam er 63 Minuten im Bernabeu.

Im Testspiel gegen den SSV Ulm (1:1) in der Länderspielpause schonte Hoeneß seinen Außenverteidiger. "Josha hat sehr intensiv gespielt gegen Hoffenheim. Er ist fit, er brauchte das Spiel jetzt nicht, um aufs nächste Level zu kommen", zitierte der "kicker" den VfB-Trainer.

Hoeneß deutete zudem an, dass Leonidas Stergiou bald wieder aufs Feld zurückkehren könnte. Der Schweizer fehlte zuletzt wegen einer Wirbelentzündung. Sommer-Zugang Ameen Al-Dakhil stand gegen Ulm erstmals in der VfB-Elf und durfte 40 Minuten ran. Innenverteidiger Dan-Axel-Zagadou fehlt nach schwerer Knieverletzung und OP erneut für lange Zeit.