Hannover 96 droht Abgang von zwei Leistungsträgern

IMAGO/Claus Bergmann

Nicolo Tresoldi und Phil Neumann könnten Hannover 96 im Sommer verlassen

Nicolo Tresoldi und Phil Neumann sind absolute Leistungsträger bei Hannover 96. Dem Fußball-Zweitligisten droht nun aber ein Abgang von beiden Spielern. Den U21-Nationalstürmer zieht es wohl in die Bundesliga, der Abwehrspieler weckt Begehrlichkeiten bei Hertha BSC.

Nicolo Tresoldi gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Der Mittelstürmer ist fester Bestandteil der U21-Nationalmannschaft.

Auch bei Hannover 96 ist der 20-Jährige meistens gesetzt, kommt in dieser Saison auf ein Tor und eine Vorlage in acht Ligaspielen.

Tresoldis Vertrag bei den Niedersachsen ist noch bis 2026 datiert. In der "Sky"-Sendung "Transfer Update" heißt es aber, dass der Youngster den Klub im Sommer verlassen könnte.

Demnach strebt Tresoldi einen Wechsel in die Bundesliga an. Anfragen aus dem deutschen Oberhaus sowie aus der Serie A sollen dem in Italien geborenen Angreifer bereits vorliegen. Konkrete Klubs werden in dem Zusammenhang allerdings nicht genannt.

Wie teuer 96-Eigengewächs Tresoldi werden würde, ist dem Bericht zufolge nicht klar. Denkbar sei eine Ablösesumme im Bereich von drei bis neun Millionen Euro.

Wechselt Neumann ablösefrei zu Hertha BSC?

Neben Tresoldi könnte auch Phil Neumann Hannover 96 verlassen. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft am Saisonende aus. Bei "Sky" heißt es, dass die Verantwortlichen der Hannoveraner den Vertrag gerne verlängern würden.

Allerdings strecke Ligakonkurrent Hertha BSC die Fühler nach dem 27-Jährigen aus. Die Hauptstädter haben sich bereits erste Informationen über den ehemaligen Juniorennationalspieler eingeholt, heißt es.

Neumann wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Bei Hannover 96 ist der ehemalige Schalker Stammspieler in der Innenverteidigung. In der aktuellen Saison hat er noch keine einzige Spielminute verpasst.

Ein Abschied von Tresoldi und Neumann würde Hannover 96 wohl schwer treffen.