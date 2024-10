England-Gerüchte um Tuchel verdichten sich

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Wie geht es für Tuchel nach seinem Sommer-Aus beim FC Bayern weiter?

Hat Thomas Tuchel nur wenige Monate nach seinem Abschied vom FC Bayern schon eine neue Aufgabe gefunden? Gerüchte um eine Anstellung des 51-Jährigen als Nationaltrainer Englands verdichten sich derzeit.

Erst vor wenigen Tagen vermeldeten "Welt TV" und "Bild"-Fußballchef Christian Falk, dass Thomas Tuchel der Job als Trainer der englischen Nationalmannschaft winkt. Nun zieht auch ein britisches Medium nach. Denn wie "Sky Sports" am Dienstag berichtet, soll Tuchel in der Pole Position für den vakanten Posten bei den "Three Lions" sein.

Demnach soll sich der englische Fußballverband (FA) derzeit in Verhandlungen mit einem Tuchel-Vertreter befinden - aller Voraussicht nach ist damit sein Berater Olaf Meinking gemeint. Sollte der anstehende Poker wie erwartet positiv verlaufen, könne alles ganz schnell gehen, heißt es beim britischen TV-Sender weiter. Noch seien aber viele Details zu klären.

Unter anderem müsste der englische Verband noch an den FC Bayern herantreten, wo Tuchel noch bis Sommer 2025 angestellt ist. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg ist dies bislang noch nicht geschehen. Eine Ablöse wäre aber nicht zu zahlen, Tuchel habe die Zusicherung, problemlos eine neue Aufgabe annehmen zu können, heißt es.

Schon seit Sommer suchen Englands Vertreter händeringend nach einem Nachfolger für den nach der EURO 2024 in Deutschland zurückgetretenen Gareth Southgate. Dieser hatte die "Three Lions" bis ins EM-Finale geführt (wo man mit 1:2 gegen Spanien unterlag), aber viel Kritik einstecken müssen aufgrund der ernüchternden Spielweise der Elf um Bayern-Stürmer Harry Kane.

Laut "Sky Sports" hat Tuchel als Southgate-Nachfolger die Nase vorn, weil er alles mitbringt, was Englands Technischer Direktor John McDermott sucht. Dazu gehört vor allem die Fähigkeit, Titel zu gewinnen, und den Nachweis, dies auch schon in der Vergangenheit getan zu haben. Vor allem der Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea in 2021 hinterließ auf der Insel bleibenden Eindruck.

England oder doch etwas ganz anderes: Wie geht es für Tuchel weiter?

Derzeit sitzt noch Interims-Mann Lee Carsley auf der Trainerbank Englands. Unter diesem gab es in der aktuellen Länderspielphase eine 1:2-Niederlage gegen Griechenland und einen 3:1-Sieg gegen Finnland. Zur Frage, ob Carsley vom Interims- zum Chefcoach aufsteigen könnte, gab es zuletzt widersprüchliche Angaben.

Tuchel wurde derweil - neben dem England-Job - auch als möglicher Nachfolger des angezählten Erik ten Hag bei Manchester United gehandelt.

In einer sport.de-Umfrage glauben 86 Prozent der Abstimmenden, dass Tuchel als nächstes wieder einen Verein übernimmt, nur 14 Prozent glauben, dass er Nationaltrainer wird.