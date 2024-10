FC Bayern plant Gespräche mit nächstem Star

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Sven Ulrich (2.v.l.) gehört zu den Routiniers des FC Bayern

Sieht man von einem Gastspiel in Reihen des Hamburger SV in der Saison 2020/21 ab, steht Sven Ulreich seit 2015 in Diensten des FC Bayern. Derzeit endet der Vertrag des Keepers am 30. Juni 2025 - ein Verbleib darüber hinaus wird angeblich in Bälde diskutiert.

Erste Gespräche zwischen Sven Ulreich und dem FC Bayern über eine mögliche Ausweitung der Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr sollen im November auf der Agenda stehen. Das berichtet Transfer-Insider Florian Plettenberg von "Sky".

Demnach hängt die Zukunft 36-jährigen Dauer-Stellvertreters von Manuel Neuer direkt mit den Planungen der Nummer eins des deutschen Rekordmeisters zusammen. Auch die nächsten Schritte von Daniel Peretz, derzeit die Nummer drei in München, könnten Einfluss haben.

Sollte Neuer seinen ebenfalls auslaufenden Kontrakt noch einmal verlängern, sei eine Leihe des 20-jährigen Peretz angeblich "sehr wahrscheinlich". Als Folge würde man an der Säbener Straße wohl weiterhin große Verwendung für Ulreichs Dienste haben.

Ulreich gewann zahlreiche Titel mit dem FC Bayern

Für den Routinier soll es durchaus denkbar sein, seine Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt noch einmal um eine Saison zu verlängern.

Als Ersatz des nicht selten von Verletzungen geplanten Neuers bestritt Ulreich bereits 103 Pflichtspiele für den FC Bayern, in einem Drittel davon blieb er ohne Gegentor.

Als Neuer 2017/18 beinahe die gesamte Spielzeit mit einem Mittelfußbruch ausfiel, absolvierte Ulreich sogar 47 Partien und scheiterte mit den Münchnern unter anderem erst haarscharf im Halbfinale der Champions League an Real Madrid.

Insgesamt konnte der Schlussmann mit den Bayern schon acht Meistertitel und dreimal den DFB-Pokal gewinnen. Auch beim Triumph in der CL 2020 gehörte er zum Kader, bestritt aber keine Partie.

Wertvoll macht den einstigen Rückhalt des VfB Stuttgart neben seiner Zuverlässigkeit vor allem das gute Verhältnis zu Neuer. Beide betonen regelmäßig, dass sie große Stücke auf den anderen halten.