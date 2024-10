Schweiz muss um Klassenerhalt bangen

IMAGO/Finley Mörch

Granit Xhaka und Co. trennten sich 2:2 von Dänemark

Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz hat auch im vierten Anlauf den ersten Sieg in der Nations League verpasst und damit keine Chance mehr auf das Viertelfinale.

Das Team um Kapitän Granit Xhaka von Bayer Leverkusen kam im mit Spannung erwarteten "Charaktertest" vor 16.182 Zuschauern im Kybunpark in St. Gallen gegen Dänemark nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus - und vergrößerte damit die Abstiegssorgen.

Remo Freuler (26.) und Zeki Amdouni (45.+1/Foulelfmeter) sorgten zweimal für die Führung der Nati, Gustav Isaksen (27.) und Christian Eriksen (69.) konnten für die Gäste jeweils ausgleichen. Die Schweiz bleibt mit nur einem Punkt Tabellenletzter der Gruppe A4 hinter Serbien (vier Punkte). Dänemark steht bei sieben Zählern und hat das Viertelfinale zusammen mit Spanien (zehn Punkte) fest im Blick.

Nach dem in den nationalen Medien als "Grusel-Kick" abgestempelten 0:2 in Serbien am Samstag hatte die Schweiz laut Trainer Murat Yarkin "einiges wieder gutzumachen." Die Euphorie des Führungstreffers von Freuler währte allerdings nur 85 Sekunden, Isaksen nutzte einen Tiefschlaf der Nati-Hintermannschaft gnadenlos aus. Amdouni verwandelte einen Elfmeter nach Foul an Breel Embolo, doch Eriksen sorgte für den nächsten Tiefpunkt.

Neben Xhaka standen in Gregor Kobel (Dortmund), Nico Elvedi (Mönchengladbach) und Fabian Rieder (Stuttgart) drei weitere Bundesliga-Profis in der Startelf der Schweizer.