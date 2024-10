Matthäus erwartet "Offensivspektakel" zwischen FCB und VfB

IMAGO/Revierfoto

Lothar Matthäus freut sich auf FC Bayern vs. VfB Stuttgart

Am Samstagabend (18:30 Uhr) trifft der FC Bayern im Bundesliga-Topspiel auf den VfB Stuttgart. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erwartet in der Partien ein "Offensivspektakel" und erklärt, warum er ein enges Duell zwischen dem Rekordmeister und den Schwaben erwartet.

Bei den Partien gegen Bosnien & Herzegowina und die Niederlande standen acht Spieler vom FC Bayern und VfB Stuttgart noch gemeinsam im Kader der deutschen Nationalspieler. Nun treffen sie im Rahmen des Bundesliga-Topspiels am Samstagabend (18:30 Uhr) im direkten Duell aufeinander.

TV-Experte Lothar Matthäus freut sich auf die Partie und prognostiziert in seiner "Sky"-Kolumne ein enges Duell. "Auf beiden Seiten stehen viele Nationalspieler, jeder will sich empfehlen und jeder muss seine Leistung bringen. Die kleinste Unkonzentriertheit, der kleinste Fehler kann den Unterschied ausmachen", so der Ex-Profi.

Matthäus: "Bin überzeugt, dass der FC Bayern Deutscher Meister wird"

Zuletzt ließ der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sowie Aston Villa in der Champions League wichtige Zähler liegen. Dennoch ist der 63-Jährige von der Kompany-Truppe überzeugt: "Diese Mannschaft macht Spaß. Ich habe sie vor der Saison als Favorit gesehen und ich bin aufgrund der bisherigen Leistungen überzeugt, dass Bayern München Deutscher Meister wird."

Am Samstag treffen die Münchner dann auf einen Gegner, der "in dieser Saison noch dem einen oder anderen Punkt hinterher läuft, aber sie haben bisher keinesfalls enttäuscht - auch nicht in der Champions League". Der VfB Stuttgart habe "viel Qualität" und werde sich daher "nicht hinten einigeln, sondern nach vorne spielen", so Matthäus, der sich daher auf ein "Offensivspektakel" einstellt.

In der vergangenen Spielzeit entschieden der FC Bayern und VfB Stuttgart je ein Duell für sich. Das Hinspiel an der Isar gewann der Rekordmeister mit 3:0. In der Rückrunde blieben die Punkte dank eines 3:1-Heimsiegs am Neckar.