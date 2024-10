VfB-Sorgenkind gibt Verletzungsupdate

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Leonidas Stergiou (2.v.r.) arbeitet am Comeback

Seit Saisonbeginn begleiten den VfB Stuttgart arge Verletzungssorgen. Ein Defensivspieler der Schwaben könnte bald wieder in den Kader rücken.

Die Leidenszeit soll bald vorbei sein: VfB-Spieler Leonidas Stergiou arbeitet an seiner Rückkehr.

Der Schweizer Nationalspieler fehlte dem VfB Stuttgart wochenlang wegen einer Entzündung im Rücken.

Dabei hatte der Sommer für den 22-Jährigen erfolgreich begonnen. Mit der Schweizer Auswahl nahm er an der Europameisterschaft in Deutschland teil, schlug mit dem Team im Basecamp in Stuttgart auf. Bei dem Turnier kam er auf drei Einsätze unter Nationaltrainer Murat Yakin.

Dann folgte der Rückschlag und die Verletzung am Rücken. Die Folge: Bisher kam Stergiou in dieser Saison auf keine einzige Spielminute im VfB-Dress.

Stergiou wieder im Mannschaftstraining

Inzwischen ist er wieder in Teile des Mannschaftstrainings eingestiegen.

"Ich musste zuletzt viel Geduld mitbringen, bin jetzt aber überglücklich, dass ich wieder ins Mannschaftstraining integriert bin", sagte der Defensivspieler den Klubmedien.

Er fühle sich "sehr gut", so der Schweizer. "Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die Situation nach den Belastungen entwickelt. Ich hoffe, schnellstmöglich wieder zurückkehren zu können."

Das Spiel des VfB gegen den FC Bayern am kommenden Samstag (18.30 Uhr, sport.de-Ticker) kommt für den Verteidiger definitiv noch zu früh.

"Vielleicht hilft das"

"Es ist immer eine große Challenge, in München zu spielen, aber ein paar Jungs von uns, haben dort diese Woche schon ganz gut gespielt – vielleicht hilft das", sagte er mit Blick auf die Partie.

Am Montag hatte die deutsche Nationalmannschaft in München gegen die Niederlande gewonnen. Die VfB-Profis Maximilian Mittelstädt, Jamie Leweling und Angelo Stiller standen in der Startelf. Besonders Debütant Leweling überzeugte und erzielte den 1:0-Siegtreffer in der Allianz-Arena.

Stürmer Deniz Undav wurde vom Bundestrainer geschont, gegen Bayern soll er wieder einsatzfähig sein.