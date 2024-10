VfB-Abschied? Stiller reagiert auf Wechsel-Gerüchte

IMAGO/Volker Müller

Angelo Stiller denkt aktuell nicht an einen Abschied vom VfB Stuttgart

Beim FC Bayern wurde Angelo Stiller aussortiert. Beim VfB Stuttgart hingegen zeigt der zentrale Mittelfeldspieler sein ganzes Talent und spielte sich damit in den Kader der deutschen Nationalmannschaft. Seit geraumer Zeit machen daher auch Gerüchte um einen Abschied aus Schwaben die Runde. Von diesen will der 23-Jährige aber nichts wissen.

Beim VfB Stuttgart reifte Angelo Stiller zum Nationalspieler. Der defensive Mittelfeldspieler stand beim 1:0-Sieg gegen die Niederlande erstmals in der Startelf der DFB-Elf und hinterließ einen soliden Eindruck. Von sport.de erhielt er dafür die Note 3,0. Kein Wunder also, dass der 23-Jährige längst mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird.

In der "Sky"-Sendung "Transfer Update" hieß es, dass mehrere Topklubs Stiller ganz genau beobachten. Um welche Interessenten es sich dabei handelt, wurde allerdings nicht verraten. Im Sommer könnte ein Abschied des gebürtigen Münchners durchaus zum Thema werden, hieß es in dem Bericht weiter. Vertraglich ist der Sechser noch bis 2027 an den Vizemeister gebunden.

VfB Stuttgart: "Ich verstehe die Frage, aber ... "

Von dem TV-Sender wurde Stiller im Anschluss an den 1:0-Sieg in der Nations League am Montagabend gegen Oranje zu den Gerüchten um einen Abschied vom VfB Stuttgart befragt. "Ich fühle mich beim VfB Stuttgart aktuell sehr wohl. Ich verstehe die Frage, aber im Moment gibt es für mich keinen Grund, über einen Abschied vom VfB nachzudenken", stellte das einstige Bayern-Talent klar.

In seiner Heimatstadt hatte Stiller nie eine echte Chance bei den Profis erhalten. Schweren Herzens verließ er den Klub 2021 gen Hoffenheim. Eine Ablöse wurde nicht fällig, da sein Vertrag ausgelaufen war. Groll gegenüber seinem Ex-Klub, der am Samstag auf Stiller und den VfB in der Bundesliga trifft, hegt der DFB-Star aber nicht.

"Man sollte das vergessen", kommentierte er seine besondere Rückkehr nach München.