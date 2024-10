War Flick erneut Bayern-Kandidat? Ex-Boss wird deutlich

IMAGO/Javier Borrego

Hansi Flick trainiert seit Sommer den FC Barcelona

Als der FC Bayern im Frühsommer durch das bevorstehenden Aus von Thomas Tuchel händeringend nach einem Trainer suchte, wurde auch Hansi Flick als möglicher Kandidat gehandelt, der angeblich von den Ex-Granden Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß ins Spiel gebracht wurde. Doch stimmt das überhaupt? Rummenigge hat sich nun gegen die Gerüchte gewehrt, jedoch gleichzeitig betont, wie sehr er Flicks damalige Arbeit schätzte.

Mit Vincent Kompany hat der FC Bayern im Sommer nach wochenlanger Suche endlich einen neuen Trainer gefunden. Der Saisonstart zeigte zudem bereits, dass der Belgier "ein Glücksgriff" sein könnte, wie auch Karl-Heinz Rummenigge im "kicker" betonte. Vor Kompany soll aber unter anderem auch der frühere Bayern-Erfolgstrainer Hansi Flick ein Thema gewesen sein.

Vom Fachmagazin gefragt, ob der Name Flick tatsächlich von ihm auf die Agenda gebracht wurde, sagte Rummenigge nun deutlich: "Uli Hoeneß und ich – auch wenn es noch so oft geschrieben wurde – haben uns nie aktiv in die Trainersuche eingemischt. Max [Eberl] ist Vorstand und Christoph Freund ist Sportdirektor – wir wollten da keine dominante oder gar operative Rolle einnehmen."

Die Erinnerung an den Abschied von Flick, der Mitte 2021 beim FC Bayern aufhörte und ins Bundestrainer-Amt beim DFB wechselte - wohl, weil es zwischen Flick und dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic zwischenmenschlich nicht mehr passte - tut Rummenigge immer noch ein wenig weh.

"Ich habe es sehr bedauert", gab er zu. "Wann hast du denn einen Trainer, der dir in anderthalb Jahren sieben Titel holt?", setzte er hinzu. Flick hatte von Ende 2019 bis zu seinem Abgang unter anderem zwei Meisterschaften, einen DFB-Pokalsieg, die FIFA-Klub-WM und die Champions League mit den Münchnern gewonnen. In der Nationalmannschaft lief es danach allerdings nicht gut für den heute 59-Jährigen, der im Herbst letzten Jahres durch Julian Nagelsmann ersetzt wurde.

Rummenigge warnte Flick vor DFB-Zeit

"Hansi wurde dann mit der Zeit ein Opfer des damals total instabilen DFB", betonte Rummenigge.

"Ich kenne Hansi und verstehe ihn als Mensch. Als er bei uns war, ist er dreimal die Woche zu mir ins Büro gekommen, um einen Espresso zu trinken und über alles Mögliche zu sprechen", verriet der ehemalige Bayern-Boss. Flick brauche "Ansprechpartner, zu denen er Vertrauen hat – und sorry, mit Verlaub, die hatte er beim DFB nicht. Ich hatte ihm damals gesagt: 'Sei vorsichtig!'", gab der 69-Jährige einen Einblick.

Seit Sommer 2024 trainiert Flick nun den FC Barcelona. "Er hat Erfolg und macht seine Sache gut. Das freut mich für ihn. Bei einem Klub, der sicherlich nicht einfach zu trainieren ist bei diesem Umfeld. Er ist Tabellenführer in La Liga", lobte Rummenigge Flick.