Van Wonderen fühlt sich bei Schalke 04 schon "wie zu Hause"

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Kees van Wonderen steht vor seinem Pflichtspieldebüt bei Schalke 04

Der Nächste, bitte: Kees van Wonderen steht vor seinem Pflichtspieldebüt bei Schalke 04.

Beim Schalker Anhang hielt sich die Euphorie nach der Bekanntgabe seiner Verpflichtung vor zwei Wochen in Grenzen. Kein Wunder, wurden nach der Entlassung von Karel Geraerts und während des durchaus gelungenen Interims-Auftritts von U23-Coach Jakob Fimpel große Namen gespielt. Doch Raul kam nicht infrage, Joel Matip trainiert lieber die Bambinis in Gelsenkirchen-Buer.

Stattdessen soll es ein nahezu Unbekannter bei seiner ersten Trainerstation außerhalb seines Geburtslandes richten. Der ehemalige Abwehrspieler von Feyenoord Rotterdam, mit vollem Namen Cornelius Henricus van Wonderen, coachte schon als Co unter Bondscoach Ronald Koeman, gewann als Nachwuchstrainer die U17-EM (2018) - und führte 2021 die Go Ahead Eagles aus Deventer auf Anhieb zum Aufstieg in die Eredivisie.

Auf Schalke wird genau das von ihm erwartet, auch wenn die Rückkehr in die Bundesliga für den abgestürzten und hoch verschuldeten Traditionsklub nach dem Mega-Umbruch im Sommer und schwachen Saisonstart eher ein Zweijahresprojekt ist.

FC Schalke 04 "gut organisiert und professionell"

"Es fühlt sich hier nach der kurzen Zeit schon an wie zu Hause. Der Verein ist gut organisiert und professionell, die Arbeit mit der Mannschaft macht Spaß", sagte van Wonderen über seine ersten Eindrücke: "Hoffentlich werde ich auch am Samstag Spaß haben."

Dann steht der 12. (!) Chefcoach der Knappen seit 2020 erstmals auf dem Prüfstand. Seine beiden Vorgänger Thomas Reis und Geraerts gingen bei ihren Debüts unter, zuletzt gab es unter Fimpel jedoch einen Aufschwung.

Und vielleicht ist es bei den Schalker Fans Liebe auf den zweiten Blick. Bei seinen Erfolgen setzte van Wonderen auf den furiosen niederländischen Spielstil "Totaalvoetbal": Defensiv beständiger Arbeiterfußball, offensiv ein geradliniges Feuerwerk - wie gemacht für den Kumpel- und Malocherclub aus dem Ruhrgebiet. Dazu spricht er fließend Deutsch.

Der letzte Trainer, der mindestens zwei komplette Spielzeiten auf Schalke durchhielt, war übrigens Jahrhunderttrainer Huub Stevens. Aber um es seinem Landsmann auch nur annähernd gleich zu tun, das weiß auch van Wonderen, muss er sofort liefern.