Insider: BVB lässt Gittens für Mega-Ablöse ziehen

IMAGO/Noah Wedel

Gittens gilt als eins der größten Talente im BVB-Kader

Youngster Jamie Gittens gehört zu den Spielern im Kader des BVB, denen das größte Potenzial nachgesagt wird. Aus diesem Grund wird der Engländer auch schon intensiv mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Die Dortmunder würden ihm (fast) keine Steine in den Weg legen, behauptet ein Transfer-Insider.

Sollte ein zahlungskräftiger Verein im kommenden Sommer auf den BVB zukommen und den Dortmundern ein attraktives Angebot für Jamie Gittens präsentieren, würden ihm die Schwarz-Gelben keine Steine in den Weg legen. Das erklärte "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Gespräch mit dem englischen Portal "CaughtOffside".

Gittens habe einen Preis, sagte der Journalist, der ergänzte: "Dortmund wird ihn nicht im Winter verkaufen, aber wenn ein Premier-League-Klub bereit ist, 100 Millionen Euro zu zahlen, werden sie die Verhandlungen aufnehmen und ihn gehen lassen, wenn er sich das wünscht."

BVB nicht der letzte Schritt in Gittens Karriere

Sollte besagte Offerte im dreistelligen Millionenbereich jedoch nicht eingehen, werde der junge Offensivmann weiter bei der Borussia aus Dortmund bleiben, mutmaßte der Transfer-Insider. Allerdings sei auch dies nur ein Verbleib auf Zeit.

"Wenn du nach Dortmund wechselst, weißt du immer, dass das nicht der letzte Schritt in deiner Karriere ist. Deswegen kamen Spieler wie Jadon Sancho und Erling Haaland zum BVB", schilderte Falk.

Bei Gittens ist die Lage seiner Einschätzung nach nicht anders. "Gittens wird davon träumen, zu einem Klub wie Liverpool oder Manchester City zu gehen. Aber er ist nicht billig."

Erst vor wenigen Tagen wurde im Zusammenhang mit Gittens von anderen Zahlen berichtet. Das Portal "Football Insider" taxierte die Ablösesumme für den 20-Jährigen auf "nur" 40 bis 50 Millionen Pfund. Allerdings hieß es auch dort, dass der BVB bereit sei, Gittens im Sommer abzugeben - aber auch nur, wenn der Preis stimmt.