Keke Topp tritt heftig gegen Schalke nach

IMAGO/Indira Indorf

Keke Topp wechselte im Sommer vom FC Schalke 04 zu Werder Bremen

Im Sommer kehrte Keke Topp dem FC Schalke 04 den Rücken und schloss sich Werder Bremen an. Der Stürmer trat nun heftig gegen die Königsblauen nach.

Einen Abschied vom FC Schalke 04 hatte Topp ursprünglich nicht geplant. "Ich wollte gar nicht wechseln, für mich war das eigentlich nie eine Option", stellte der 20-Jährige in einem Interview mit "Sky" klar.

Das Angebot, das die Knappen dem Angreifer unterbreitet haben, sei aber mehr als fragwürdig gewesen.

"Dann kam das Vertragsangebot von Schalke, bei dem ich mich echt verarscht gefühlt habe", sagte Topp und führte weiter aus: "Mir wurde gesagt, dass ich die neue Zukunft im Sturm sein soll, man mit mir große Pläne hat und irgendwann viel Geld verdienen möchte - und dann legt man mir ein schlechteres Vertragsangebot vor."

Außerdem sei Topp mit einigen Personalentscheidungen auf Schalke nicht zufrieden gewesen. "Zudem hat man mir meine engsten Vertrauten, so viele Spieler genommen, sonst wäre ich wahrscheinlich noch da und Schalke-Spieler", so der Youngster.

Im Sommer sicherte sich sein Jugendklub Werder Bremen die Dienste des Stürmers. Zwei Millionen Euro sollen für den Transfer nach Gelsenkirchen geflossen sein. Durch Bonuszahlungen könnten wohl weitere 500.000 Euro hinzukommen, die Variablen seien verbunden mit Einsätzen und Erfolgen des Klubs.

In Bremen wurde mit Topp "Sport Bild" zufolge ein Staffelvertrag ausgehandelt, durch den sein Gehalt sukzessive ansteigen kann. Kommt der Mittelstürmer auf regelmäßige Einsätze, wird er schon bald über eine Million Euro im Jahr verdienen, heißt es in dem Bericht.

Topp bei Werder Bremen kein Stammspieler

Für Werder stand Topp bislang in sieben Pflichtspielen auf dem Platz. In der Bundesliga durfte das Juwel aber erst einmal von Beginn an ran.

Mit drei Treffern im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus (3:1) ließ er sein Talent aber bereits aufblitzen.