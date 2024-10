Leverkusen-Star Wirtz gegen Frankfurt im Kader

IMAGO/Eduard Martin

Leverkusen-Trainer alonso (l.) kann auf Florian Wirtz zurückgreifen

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen kann im kniffligen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt doch auf Ausnahmekönner Florian Wirtz bauen. Trainer Xabi Alonso sagte auf der Pressekonferenz am Freitag, dass "alle Spieler" fit seien.

"Er ist im Kader. Er kann spielen, es ist viel besser. Das ist das Wichtigste", sagte der Spanier vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) über seinen Offensivstar.

Wirtz hatte sich beim Länderspiel gegen die Niederlande (1:0) am Montag in München eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und war ausgewechselt worden. Bayer hatte in der Folge keine Auskunft über eine mögliche Ausfallzeit gegeben. Am Freitag konnte Wirtz aber schon wieder trainieren.

Die Leverkusener stehen nach einem durchwachsenen Saisonstart nur auf dem fünften Tabellenplatz, vor allem defensiv offenbarte die Werkself zuletzt einige Schwächen.

"Es ist ein Thema, wir haben oft darüber gesprochen. Wir müssen es verbessern. Wir müssen es auf dem Platz zeigen, dass wir wettbewerbsfähig sind, dass wir konzentriert bleiben. Sie sind sehr gefährlich und in einem guten Moment", sagte Alonso über die Frankfurter, die auf Rang drei stehen.