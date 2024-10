Bericht: Goretzka hat Zukunftsentscheidung getroffen

IMAGO/Mladen Lackovic

Leon Goretzka erlebt derzeit seine schwierigste Zeit beim FC Bayern

Leon Goretzka spielt unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany derzeit überhaupt keine sportliche Rolle mehr. Auf drei Kurzeinsätze als Einwechselspieler kommt der Mittelfeldmann in der laufenden Spielzeit in Bundesliga und Champions League, stand bisweilen nicht einmal im Kader der Münchner. Nun soll Goretzka eine Entscheidung über seine weitere Zukunft an der Säbener Straße getroffen haben.

Wie "Bild"-Reporter Christian Falk gegenüber dem Online-Portal "caughtoffside" vermeldete, will der 29-Jährige auch weiterhin nichts von einem Abschied vom FC Bayern wissen.

Goretzka strebe keinen Abschied vom deutschen Rekordmeister in der bevorstehenden Transferperiode im Januar 2025 an, heißt es weiter. Stattdessen wolle er auch weiterhin sportliche Argumente dafür sammeln, dass er unter Cheftrainer Vincent Kompany doch noch seine Bewährungschancen erhalten wird.

In der Bundesliga hat Leon Goretzka seit dem 2:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg am 2. Spieltag keine einzige Minute mehr auf dem Feld gestanden, war in der Mittelfeld-Hierarchie unter anderem hinter die Stammkräfte Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic zurückgefallen.

Goretzka im nächsten Sommer zu ManUnited?

In der abgelaufenen Spielzeit hatte er unter Kompany-Vorgänger Thomas Tuchel immerhin noch 42 Pflichtspiel-Einsätze zu Buche stehen, in denen er sechs Treffer erzielte.

Frühestens im Sommer 2025 könnte sich Goretzka selbst dann wohl einen Vereinswechsel vorstellen, hieß es weiter. In diesem Zusammenhang wird immer wieder Manchester United als möglicher Abnehmer für den gebürtigen Bochumer genannt. ManUnited hatte sich im vergangenen Sommer bereits mit den ehemaligen FCB-Stars Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui verstärkt.

Goretzka besitzt beim FC Bayern noch einen laufenden Vertrag bis 2026 und soll bis zu 17 Millionen Euro jährlich verdienen.