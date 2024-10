FC Schalke 04 verliert bei Debüt von van Wonderen

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Keine Punkte für Kees van Wonderen und den FC Schalke 04

Neuer Trainer, alte Sorgen: Der FC Schalke 04 hat beim Debüt von Coach Kees van Wonderen den nächsten Rückschlag in der 2. Bundesliga erlitten. Die Königsblauen unterlagen bei Hannover 96 0:1 (0:1) und liegen weiterhin nur knapp vor der Abstiegszone.

Hannover schloss derweil durch den fünften Sieg im fünften Heimspiel zu den Aufstiegsplätzen auf. Fabian Kunze (4.) erzielte den Treffer der Niedersachsen. "Wir standen sehr kompakt. So musste ich nicht oft eingreifen", sagte 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler bei "Sky".

"Es ist enttäuschend, dass wir kein gutes Resultat mitnehmen können", sagte van Wonderen nach seinem missglückten Einstand: "Natürlich wollen wir mehr, aber das schafft man in sieben, acht Tagen nicht. Wir müssen hart arbeiten." Besonders an der Offensive. "Wir haben gut verteidigt, aber offensiv muss mehr kommen. Dessen sind wir uns bewusst", sagte Torhüter Ron-Thorben Hoffmann: "Es kann nicht unser Anspruch sein, dass wir in der 80. Minute unseren ersten Torschuss haben."

FC Schalke 04 schon früh in Rückstand

Der neue Schalker Coach hatte kaum Platz genommen, da lag sein Team schon zurück. Nach einer Freistoß-Hereingabe von Enzo Leopold entwischte Kunze seinem Gegenspieler Ron Schallenberg und drückte den Ball über die Linie, Hoffmann war chancenlos.

Van Wonderen hatte sich vor seiner Premiere bei der Frage nach der Nummer eins noch nicht festgelegt, sondern Hoffmann und Justin Heekeren jeweils zwei Spiele versprochen, danach will er sich entscheiden.

Mit der Führung im Rücken bestimmten die Niedersachsen das Spiel. Schalke hatte defensiv einige Mühe, offensiv fanden die Königsblauen im ersten Durchgang fast gar nicht statt. Hannover agierte zielstrebiger, vergab durch Leopold (32.) und Andreas Voglsammer (45.+2) aber gute Möglichkeiten. Die Gäste verzeichneten in der ersten Halbzeit lediglich durch Felipe Sanchez (40.) einen Abschluss.

Nach dem Wechsel blieben die Königsblauen im Spiel nach vorne zunächst weiterhin harmlos. Hannover dominierte weiterhin die Begegnung, erspielte sich aber ebenfalls kaum Chancen und hatte zudem bei einem Abseitstor von Jessic Ngankam (84.) Pech.