"Döner-Trottel" Podolski kontert Leverkusen-Ultras

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Leverkusen-Ultras beleidigten Lukas Podolski per Spruchband

Obwohl sie nicht mehr in derselben Liga unterwegs sind, leben Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln ihre Rivalität weiter aus. Die Ultras der Werkself zeigten am Samstag beim 2:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt ein Banner, das Effzeh-Legende Lukas Podolski, der unlängst im RheinEnergieStadion sein Abschiedsspiel gefeiert hatte, übel beleidigte. Mittlerweile hat der ehemalige Nationalspieler gekontert.

Eigentlich sollte der letzte Auftritt von Lukas Podolski im Trikot des 1. FC Köln für positive Schlagzeilen sorgen. Doch schon eine Messerattacke am Dom, bei der ein Fan lebensgefährlich verletzt wurde, trübte die Stimmung spürbar.

Im Anschluss an das Match musste Podolski noch eine Menge Kritik einstecken, weil er die Fans nach dem Schlusspfiff mit einer Pyrofackel in der Hand angefacht hatte. Ebenjene sind in Stadien streng verboten.

Nach dem niederschmetternden medialen Echo attackierten am Samstag auch die Ultras von Bayer Leverkusen die Vorkommnisse in Köln. "Pyro gleich Kriminalität, außer wenn euer Döner-Trottel von der Bühne geht", ätzten sie per Spruchband in Richtung Podolski und Presse.

Hintergrund: Podolski hat vor Jahren eine Kette an Döner-Imbissen eröffnet, die äußerst erfolgreich ist.

Die Leverkusener Ultras sind wiederum für extrem fragwürdige Provokationen bekannt. In jüngerer Vergangenheit tauchten immer mal wieder homophobe und frauenfeindliche Banner im Bayer-Block auf.

Lukas Podolski schießt gegen Bayer-Fans zurück

Podolski jedenfalls wollte die Provokation des rheinischen Erzrivalen nicht einfach so auf sich sitzen lassen und konterte in den sozialen Medien.

Am Samstagabend postete er ein Bild, das ihn feiernd mit den Kölner Fans zeigt. Statt der kritisierten Pyrofackel hält er jedoch eine rauchende Packung Aspirin in der Hand - eine Anspielung auf den namensgebenden Konzern Bayer.

Podolski lässt seine bewegte Karriere aktuell in Polen bei Górnik Zabrze ausklingen. In der laufenden Saison der Ekstraklasa war der Weltmeister von 2014 in zehn Einsätzen zwei Mal erfolgreich.