"Neuer ist gerade nicht Neuer"

IMAGO/Urbanandsport

Manuel Neuer kassierte in Barcelona vier Gegentore

Ist Manuel Neuer momentan in der Form, um der Bayern-Defensive die nötige Sicherheit zu verleihen? Nein, findet Lothar Matthäus. Der Ex-Bayern-Star kritisiert den Keeper ungewohnt deutlich.

Für Bayern-Ikone Lothar Matthäus trägt Torwart Manuel Neuer mit dazu bei, dass die Bayern-Abwehr in dieser Spielzeit teilweise schwächelt.

"Ich will Manuel nichts Böses, aber er ist im Moment nicht der Rückhalt für die Mannschaft, wie er es in der Vergangenheit war. Manuel Neuer ist gerade nicht Manuel Neuer. Denn er hält nicht die unhaltbaren Bälle, sein Torwartspiel hat sich verändert", sagte Matthäus nach der 1:4-Klatsche des Rekordmeisters beim FC Barcelona der "Bild".

Beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Hansi Flick leistete sich Neuer zwar keinen kapitalen Bock. Dennoch gibt der Weltmeister laut Matthäus dem Team gerade "keine Sicherheit". "Das belegt auch die Quote von nur knapp über 40 Prozent abgewehrten Bällen in der Bundesliga. Ich hoffe, dass er bald zu seinem alten Spiel und der Sicherheit zurückfindet."

"Aktuell fehlt ihm das Spielglück"

Auch von sport.de gab es für den Schlussmann in der Partie gegen Barca die Note 5 und die deutliche Einzelkritik: "Wehrte keinen einzigen Schuss ab, kam zumindest bei den ersten beiden Gegentoren auch selbst einen Schritt zu spät. Hätte mit Ball am Fuß gegen Lamine Yamal beinahe sogar noch ein weiteres Gegentor verschuldet. An diesem Abend nicht der erhoffte Rückhalt."

Womöglich brauche er neues Selbstvertrauen, findet Matthäus. "Aktuell fehlt ihm auch das Spielglück. Aber wenn er früher wie in Frankfurt drei Bälle aufs Tor bekam, hat er einen oder zwei gehalten. Oder eben in Barcelona bei vier Abschlüssen ein, zwei. Exemplarisch ist das 1:2 in Barcelona: Manuel zögert, geht dann doch aus dem Tor und kann am Gegentreffer dann nichts ausrichten", sagte der DFB-Rekordspieler.

Die Bayern stehen nach zwei Niederlagen in den ersten drei Champions-League-Spielen nur auf Rang 23 der neu geschaffenen Ligatabelle. In der Königsklasse kassierte der Klub sieben Gegentreffer. Bei genauso vielen Gegentoren steht der FCB auch in der Bundesliga, wo er aber die Tabelle anführt. Beim 0:1 gegen Aston Villa hatte Neuer den entscheidenden Fehler gemacht.