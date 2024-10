Die BVB-PK mit Nuri Sahin vor dem Spiel gegen Augsburg

IMAGO/Bahho Kara

Nuri Sahin steht beim BVB bereits unter Druck

Am Samstag (15:30 Uhr) trifft der Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga auf den FC Augsburg. Vor der Partie stellt sich BVB-Trainer Nuri Sahin den Fragen der Journalisten. Dabei dürfte es erneut um die zuletzt stark schwankenden Leistungen seiner Mannschaft gehen.

sport.de berichtet heute ab 11:00 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der Pressekonferenz.

+++ Wie reagiert BVB-Coach auf die Kritik nach dem Spiel gegen Real Madrid? +++

Am 3. Spieltag der Champions League sah es für den BVB lange nach einem überraschenden Sieg gegen Real Madrid aus. Doch die 2:0-Halbzeitführung konnten die Schwarz-Gelben nicht über die Zeit bringen. Stattdessen brach die Mannschaft in der letzten halben Stunde komplett ein und verlor am Ende deutlich mit 2:5 gegen den spanischen Giganten.

Für Kritik sorgte im Nachgang, dass Sahin nach 55 Minuten sein Spielsystem änderte. Von einem Wechselfehler wollte der Coach des BVB zwar nichts wissen, erkannte nach den Änderungen aber ebenfalls einen Bruch: "Das (die Niederlage; Anm. d. Red.) lag nicht am Systemwechsel, wir hatten keinen Zugriff. Das war nicht gut."

+++ Muss der BVB auf Innenverteidiger Niklas Süle verzichten? +++

Gegen Augsburg muss der BVB womöglich ohne Niklas Süle antreten. Der Innenverteidiger gegen Madrid mit Problemen am Sprunggelenk ausgewechselt. Laut "Sky" soll sein Einsatz in der Bundesliga wackeln. Beim 2:1-Erfolg gegen St. Pauli am vergangenen Spieltag hatte der ehemalige Nationalspieler aufgrund einer Magen-Darm-Grippe aussetzen müssen, stand wenige Tage später gegen Real aber trotzdem in der Startelf.

+++ Bilanz gegen Augsburg spricht für den BVB +++

Ein Blick in die Geschichtsbücher dürfte allen BVB-Fans Hoffnungen für das Spiel gegen die Fuggerstädter machen. Von bisher 26 Begegnungen in der Bundesliga verlor Dortmund lediglich drei. Zudem hat der BVB gegen keinen anderen Bundesligisten einen höheren Toreschnitt (2,6). Augsburg hingegen wartet seit 2020 auf einen Erfolg gegen den Revierklub.