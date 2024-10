RB muss sich ohne Xavi und Raum "ein bisschen neu erfinden"

Imago/DeFodi/SID/IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

RB-Coach Marco Rose muss mehrere Wochen auf Xavi verzichten

Trainer Marco Rose von Fußball-Bundesligist RB Leipzig blickt trotz der verletzten Leistungsträger Xavi Simons und David Raum zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben.

"Uns fehlt die individuelle Qualität, ein deutscher und ein niederländischer Nationalspieler, die in jeder Mannschaft schwer zu ersetzen wären. Aber wir werden das als Team auffangen", sagte Rose vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr).

Raum wurde bereits operiert, auch Xavi fällt mit seiner Bänderverletzung im linken Sprunggelenk mehrere Wochen aus - über eine OP wurde noch nicht entschieden. "Xavi will noch ein paar Jahre auf Top-Niveau Fußball spielen, wir werden ihn unterstützen. Und deshalb müssen wir die beste Behandlungsmethode finden", sagte Rose, der "nicht mehr so viele Optionen" hat.

RB Leipzig will in der Bundesliga weiter punkten

Als Ersatz für Xavi soll Christoph Baumgartner in die Startelf rücken. "Natürlich ist Baumi dann jetzt auch mal dran. Das ist ein Top-Spieler, der sich zwischendrin sicher auch schonmal mehr verdient hätte", sagte Rose. Auch Eigengewächs Viggo Gebel (16) und der nach Verletzung zurückgekehrte U17-Weltmeister Assan Ouedraogo dürfen sich in den anstehenden englischen Wochen Hoffnungen auf Einsatzzeiten machen.

Nach dem 0:1 gegen den FC Liverpool und der dritten Niederlage im dritten Champions-League-Spiel am Mittwoch will Leipzig in der Liga seine "Serie ausbauen", sagte Rose. Dem Fehlstart in der Königsklasse steht nämlich der beste Bundesliga-Start der Klubgeschichte gegenüber. Mit einem Remis oder Sieg könnten die ungeschlagenen Sachsen über Nacht die Tabellenführung übernehmen, weil der FC Bayern erst am Sonntag spielt.

Dafür müsse man im Topspiel Zweiter gegen Dritter gegen "sehr stabile" Freiburger bestehen. "Das ist einfach eine gute Mannschaft, die sich über das Team definiert, aber trotzdem individuelle Qualität hat und auch zu Recht da oben steht", sagte Rose, der "Geduld, Power und Wucht" von seinem Team fordert.