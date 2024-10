VfB-Ikonen klären über Fan-Zoff auf

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Hansi Müller war als VfB-Markenbotschafter vor Ort in Turin

Was war da denn los? In den sozialen Medien kursiert seit Tagen ein Video, welches mehrere Anhänger des VfB Stuttgart in einem aufgebrachten Disput mit gegnerischen Fans von Juventus Turin zeigt. Aufgenommen wurde der Clip unmittelbar nach dem Stuttgarter Siegtreffer im Champions-League-Duell mit dem italienischen Rekordmeister am Dienstagabend. Das Spezielle: Die aufgebrachten Schwaben-Fans waren keine Geringeren als die Vereinsikonen Timo Hildebrand, Hansi Müller, Guido Buchwald sowie Cacau. Am Freitag klärte Ex-Nationalspieler Müller über die kuriose Szene auf.

Alle vier genannten VfB-Legenden sind häufig bei Auswärtsspielen der Schwaben zu Gast, vertreten sie den Klub doch auf nationaler und internationaler Bühne als Markenbotschafter.

Im Juventus-Stadion kam es am Dienstagabend nun aber zu weniger schönen Szenen. Beim Jubel über den Siegtreffer von El Bilal Touré gestikulieren die Ex-Profis lautstark und provokant in Richtung mehrerer italienischer Fans, die um das stehende Quartett herumsitzen.

Wie Hansi Müller gegenüber der "Bild" erklärte, ging dem ausgelassenen Jubel von ihm und seinen Mitstreitern wohl derbe Provokationen und Beleidigungen einiger Juve-Fans voraus.

"Als Millot den Elfmeter verschossen hat (86. Minute, Anm. d. Red.), hat uns ein Italiener regelrecht verhöhnt und den Stinkefinger gezeigt. Er hat sich uns gegenüber unsportlich und respektlos verhalten, das ist ein absolutes No-Go", erklärte der 67-Jährige gegenüber der Zeitung.

Hildebrand meldet sich ebenfalls zu Wort

Müller, der selbst drei Jahre lang in Italien spielte und unter anderem zwischen 1982 und 1984 bei Inter Mailand unter Vertrag stand, führte weiter aus: "Ich war schon bei vielen Fußballspielen. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Wir sind Markenbotschafter des VfB. Unsere Reaktion war nichts anderes, als sich zu wehren. Es ist doch klar, dass wir ehemaligen Spieler für unseren Klub alles geben. Wenn wir verhöhnt werden, nehmen wir das nicht einfach so hin."

Dass es tatsächlich im Vorfeld zu den ausgearteten Jubelszenen zu Beleidigungen vonseiten einzelner Juventus-Anhänger gekommen war, bestätigte auch Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand. Dieser schrieb auf X als Kommentar unter das veröffentlichte Video: "Das muss ich richtig stellen, da ich anwesend war. Der italienische Fan hat, nachdem der VfB den Elfer verschossen hat, die VfB-Fans provoziert und aufs Übelste beschimpft. Also war diese Reaktion nach dem Siegtor mehr als verständlich…"