Bericht: Marmoush in Kontakt zu Topklub

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Omar Marmoush dreht bei Eintracht Frankfurt auf

Omar Marmoush befindet sich bei Eintracht Frankfurt aktuell in Gala-Form. Der Angreifer weckt deshalb offenbar Begehrlichkeiten in der Premier League. Es sollen sogar bereits Gespräche stattgefunden haben.

Laut "Sky" ist der FC Liverpool an Marmoush interessiert. Dem TV-Sender zufolge haben schon "erste Gespräche" zwischen den Reds und der Spielerseite stattgefunden.

Der Torjäger wäre jedoch keinesfalls günstig. Eintracht Frankfurt soll intern ein Preisschild von 50 bis 60 Millionen Euro für den 25-Jährigen festgelegt haben, wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heißt.

Ein Wechsel von Marmoush in der kommenden Winter-Transferperiode sei "aktuell unwahrscheinlich" ordnet "Sky" ein. Im nächsten Sommer soll ein Wechsel dagegen schon "wahrscheinlich" sein, so der Tenor.

Marmoush wird immer wieder mit einem möglichen Schritt in die Premier League in Verbindung gebracht. Das Portal "teamtalk.com" brachte zuletzt auch den FC Chelsea in die Verlosung um den SGE-Star.

Marmoush bei Eintracht Frankfurt in Topform

Marmoush präsentiert sich in Diensten von Eintracht Frankfurt momentan in Topform. So traf der Mittelstürmer in dieser Saison in jedem Bundesliga-Spiel, ausgenommen ist der Auftakt bei Borussia Dortmund (0:2). In der anstehenden Partie bei Union Berlin (Sonntag, 17:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) kann er einen Vereinsrekord einstellen.

In der Europa League war Marmoush am zweiten Spieltag auswärts gegen Besiktas (3:1) erfolgreich.

Der ägyptische Nationalspieler war 2023 ablösefrei vom VfL Wolfsburg in die Main-Metropole gewechselt. Die Zusammenarbeit hat sich für beide Seiten bislang voll ausgezahlt.

Nächster Millionen-Gewinn für Eintracht Frankfurt?

Eintracht Frankfurt machte in der jüngeren Vergangenheit bereits mit dem Verkauf von Randal Kolo Muani einen satten Gewinn. Der Torjäger kam 2022 zum Nulltarif vom FC Nantes. Ein Jahr später zog es den Franzosen zu Paris Saint-Germain. PSG soll dem Vernehmen nach damals die kolportierte Ablösesumme von rund 95 Millionen Euro auf den Tisch gelegt haben.

Ob Marmoush ebenfalls eine hohe Millionen-Summe in die SGE-Kasse spült, bleibt zunächst noch abzuwarten.