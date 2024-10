Torwart-Wechsel beim FC Schalke 04 bestätigt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ron-Thorben Hoffmann rückt beim FC Schalke 04 vorerst ins zweite Glied zurück

Beim FC Schalke 04 kommt es nach der 3:4-Heimpleite gegen die SpVgg Greuther Fürth wie angekündigt zu einem Torwart-Wechsel.

Im DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg am Dienstag (18:00 Uhr) sowie im Zweitliga-Kellerduell beim SSV Ulm am Freitag (18:30 Uhr) wird Justin Heekeren statt Ron-Thorben Hoffmann zwischen den Pfosten stehen. "Justin kann jetzt zeigen, wie seine Persönlichkeit ist und wie er mit Feedback umgeht", erklärte Trainer Kees van Wonderen am Montag auf der Pressekonferenz der Königsblauen seine ungewöhnliche Maßnahme.

Es gehe nicht darum, dass der Torwart keine Fehler machen dürfe, betonte der Niederländer. "Es geht mir um das Potenzial, um das Totale. Wer zeigt sich am besten und wer bekommt den Vorteil? Wir haben vier gute Torhüter, zwei sind näher dran und in einer Konkurrenz."

In den ersten beiden Spielen unter der Regie des 55-Jährigen auf Schalke gegen Fürth und zuvor bei Hannover 96 (0:1) hatte Hoffmann das Tor gehütet. Heekeren war Stammkeeper unter van Wonderens Vorgänger Karel Geraerts, blieb während des verpatzten Saisonstarts aber nicht immer fehlerfrei.

Nach dem Fürth-Spiel am Samstag, das einen weiteren Tiefpunkt der Spielzeit markierte, übte S04-Kaderplaner Ben Manga öffentliche Kritik an der Mannschaft und deutliche Selbstkritik. Am Sonntagmorgen soll es außerdem zu einer Wutrede des 50-Jährigen in der Kabine des Schalker Profileistungszentrums gekommen sein.

"Er hat völlig recht, wenn er kritisch ist. Aber er ist auch immer da, um zu helfen. Ich spüre Unterstützung", sagte van Wonderen.

FC Schalke 04 will "einen großen Schritt machen"

Die Profis, die von den Fans des FC Schalke 04 lautstark ausgepfiffen wurden, nahm er in Schutz. "Die Spieler sitzen nicht in der Kabine und lachen. Das sind keine Maschinen. Wir brauchen Zeit, um das hinzubekommen", sagte van Wonderen.

Die Profis seien stolz, für Schalke zu spielen. "Die wollen auch erfolgreich sein", erklärte der Übungsleiter.

Trotz der prekären Lage in der Liga ist das Pokalspiel in Augsburg für van Wonderen eine wichtige Partie. "Da kann man sich zeigen und als Mannschaft einen großen Schritt machen. Es liegt jetzt an uns, das umzusetzen."