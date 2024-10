Medien: FC Bayern heiß auf Flick-Juwel

IMAGO/Gongora

Hat Marc Casadó das Interesse des FC Bayern geweckt?

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einer Verstärkung angeblich beim FC Barcelona fündig geworden. Ein junger Mittelfeldspieler soll das Interesse des deutschen Rekordmeisters geweckt haben. Allerdings gibt es gleich zwei große Probleme.

Der FC Barcelona hat derzeit einige Spieler in seinen Reihen, die auch für andere Fußball-Giganten von großem Interesse sind. Der junge Mittelfeldspieler Marc Casadó ist einer davon. Auf den 21-Jährigen ist angeblich auch der FC Bayern aufmerksam geworden. Das berichtet das Portal "fichajes.net".

Dem Bericht zufolge betrachten die Bayern-Scouts den spanischen U21-Nationalspieler als gute Ergänzung für das eigene Mittelfeld. Eine Kontaktaufnahme oder lose Anfrage seitens der Münchner hat es aber offenbar noch nicht gegeben. Und das aus gutem Grund.

Zwei große Hürden für den FC Bayern

Zum einen ist Casadó noch langfristig an die Katalanen gebunden. Sein Vertrag beim aktuellen Tabellenführer der spanischen Liga läuft noch bis zum Sommer 2028.

Im vergangenen Jahr hätten die Chancen der Münchner womöglich noch etwas besser gestanden, mittlerweile aber gilt der Youngster als nahezu unverkäuflich. Ein Grund dafür ist Hansi Flick, der den 21-Jährigen in dieser Saison ins kalte Wasser geworfen und ihn auf Anhieb zum Stammspieler befördert hat.

Barca-Youngster debütierte schon 2022/23

In der Liga bringt es Casadó bisher auf neun Einsätze, sieben Mal stand er dabei in der Startelf. Und auch in der Champions League setzte Flick voll und ganz auf das Riesentalent, das in allen drei Partien von Beginn an spielte.

Casadó ist ein Eigengewächs der Katalanen und spielt bereits seit der Jugend für Barca. Erstmals Profi-Luft durfte er in der Saison 2022/23 schnuppern, als er von Ex-Trainer Xavi im Champions-League-Gruppenspiel gegen Viktoria Pilsen in der 67. Minute eingewechselt wurde. Zu weiteren Einsätzen im Profi-Team reichte es für ihn zunächst aber nicht. Erst 2023/24 kamen vier weitere Joker-Einsätze hinzu.