Barca trauert offenbar Bayern-Youngster hinterher

IMAGO/Mladen Lackovic

Adam Aznou (r.) wartet beim FC Bayern auf seine Chance

Adam Aznou gilt beim FC Bayern als großes Zukunftsversprechen. Sein Ex-Verein FC Barcelona soll dem Youngster noch immer hinterhertrauern.

Aznou spielt seit 2022 für den FC Bayern. Die Münchner Verantwortlichen trauen dem gelernten Linksverteidiger eine große Zukunft zu. Nicht ohne Grund erhielt der 18-Jährige an der Säbener Straße im Mai einen Profivertrag bis 2027.

Der FC Bayern hatte Aznou vom FC Barcelona verpflichtet. Wie der "kicker" berichtet, würden die Barca-Bosse dem Talent "noch immer hinterhertrauern". Das will das Fachmagazin aus Spanien erfahren haben.

Aznou war 2019 in die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona gewechselt. In La Masia spielte der Linksfuß damals an der Seite von EM-Shootingstar Lamine Yamal. Während Letztgenannter bei Barca eine Schlüsselrolle bei den Profis spielt, wartet Aznou in München noch auf den großen Durchbruch.

Aznou sammelt Spielpraxis beim FC Bayern II

Der gebürtige Katalane durfte sich im Sommer in einigen Testspielen beweisen und wusste hierbei durchaus zu gefallen. Allerdings durfte Aznou unter Trainer Vincent Kompany noch in keinem Pflichtspiel ran. Stattdessen stand der Verteidiger in der laufenden Saison sechs Mal für den FC Bayern II in der Regionalliga Bayern auf dem Rasen.

Zudem machte Aznou mit der U19 bislang alle drei Partien in der Youth League, führte die Nachwuchself jeweils als Kapitän an. Im September debütierte der Youngster für die A-Nationalmannschaft Marokkos. Beim 1:0 gegen Lesotho im Zuge der Qualifikation für den Afrika-Cup durfte Aznou über die vollen 90 Minuten ran.

Beim FC Bayern muss der 18-Jährige dagegen weiter auf seine Chance warten. Mit Alphonso Davies und Raphael Guerreiro stehen zwei erfahrende Linksverteidiger zur Verfügung. Auf der rechten Abwehrseite, wo Aznou auch spielen kann, ist der Konkurrenzkampf ebenfalls groß.