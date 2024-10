Forderung nach Rücktritt von Sahin und Can

IMAGO/Bahho Kara

Beim BVB in der Kritik: Nuri Sahin und Emre Can

Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sind vor allem Trainer Nuri Sahin und Kapitän Emre Can ins Zentrum der Kritik gerückt. Mario Basler forderte das BVB-Duo nun zu einem Rücktritt auf.

In seinem Podcast "Basler ballert" teilte Mario Basler heftig gegen den BVB aus. Bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg habe Sahin mit Can "die Niederlage eingewechselt". Auch die Wechsel bei der 2:5-Klatsche gegen Real Madrid in der Champions League kritisierte der 55-Jährige.

"Also ich habe eigentlich nach diesem Spiel in Madrid gedacht, am Mittwoch macht Can eine Pressekonferenz und sagt, so für mich ist Fußball beendet. Und die zweite Konferenz wäre dann klar gewesen, auch Sahin tritt freiwillig zurück, weil er kann es halt nicht", polterte Basler.

Sahin müsse sich "ernsthaft Gedanken machen, ob er der richtige Mann am richten Platz" ist.

"Und Can bestätigt, dass die Zeit von ihm vorbei ist. Das hat er gezeigt in Madrid. Für diese Spielklasse reicht es nicht mehr", lederte Basler und ergänzte: "Es wird Zeit, dass sich Can hinterfragt, ob das noch der richtige Sport für ihn ist. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Er trägt dazu bei, dass Borussia Dortmund in dieser Krise ist."

Droht Sahin im Winter das BVB-Aus?

Gegen Real Madrid habe Sahin "alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann als Trainer". Basler hält es für durchaus denkbar, dass die Amtszeit des 36-Jährigen daher bereits in der Winterpause endet.

"Ich glaube schon, dass es sehr unruhig wird in Dortmund. Eins ist Fakt: Wenn du im DFB-Pokal rausfliegst und verlierst dann gegen Leipzig, dann werden in Dortmund die Köpfe zusammengesteckt", so der Ex-Nationalspieler, der betonte: "Und dann wird in der Winterpause darüber nachgedacht, ob man vielleicht reagiert. Eins ist klar, da werden sie nicht lange zugucken."