Basler macht sich über Schalke-Coach van Wonderen lustig

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Soll den FC Schalke 04 aus dem Keller führen: Kees van Wonderen

Beim FC Schalke 04 sollte der Trainerwechsel eigentlich neuen Schwung bringen, doch nach den ersten beiden Spielen unter Kees van Wonderen ist bei den Königsblauen bereits Ernüchterung eingekehrt. Ex-Nationalspieler Mario Basler hat für den Coach nur Spott übrig.

"Was willst du dazu noch sagen? Alles schlimm genug für so einen Verein", eröffnete der 55-Jährige seine Ausführungen zum FC Schalke 04 in seinem Podcast "Basler ballert".

Am vergangenen Wochenende hatten die Knappen zuhause gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 3:4 verloren und dabei vor allem defensiv einen desaströsen Eindruck hinterlassen.

Schon van Wonderens Premiere bei seinem neuen Arbeitgeber war daneben gegangen, in Hannover setzte es eine 0:1-Pleite. Nun ist der Fehlstart perfekt.

"Nichts gegen den Mann an der Seitenlinie", sagte Basler, aber: "Kein Mensch kennt den. Kein Mensch hat irgendwann mal was von dem gehört. Und der FC Schalke hat ihn halt gefunden."

Was der Europameister von 1996 meint: Er hätte dem Zweitligisten eher zu einem Übungsleiter geraten, der den deutschen Fußball und womöglich auch das Unterhaus kennt.

Basler macht sich über Trainer-Start beim FC Schalke lustig

Aufbruchstimmung hat van Wonderen in Gelsenkirchen bislang jedenfalls nicht ausgelöst. Einige Auftritte des Niederländers muteten seltsam an, erst recht seine personellen Entscheidungen, speziell die umstrittene Torwartrotation.

"Aber er hat ja erklärt, er kennt alles, er kannte alle Mitarbeiter", unkte Basler: "Ich kann dir auch die schönsten Geschichten erzählen. Wenn du mich als Verein holst, informiere ich mich vorher, dann weiß jeder, wie er auf der Geschäftsstelle heißt und das hat er wohl gut verkauft."

Der Kultkicker hätte seine Prioritäten wohl anders gesetzt, wenn er für eine Rettermission engagiert worden wäre. "Aber er kannte jeden von der Geschäftsstelle, hat jeden begrüßt. Mit Namen, super, toll", ätzte Basler.

Nach zehn Spieltagen liegt Schalke lediglich auf Tabellenplatz 15. Erst zwei Saisonsiege sind den Königsblauen gelungen.