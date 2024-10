Insider packt über Zirkzee aus - und lässt aufhorchen

IMAGO/Anthony Hanc/Shutterstock

Joshua Zirkzee wurde auch beim FC Bayern nicht glücklich

Joshua Zirkzee droht zum nächsten millionenschweren Transfer-Missverständnis von Manchester United zu werden. In der Premier League gab es schon vor seinem Wechsel zum englischen Rekordmeister größere Vorbehalte gegenüber dem früheren Talent des FC Bayern.

Darüber zumindest berichtet Alex Crook, seines Zeichens Chef-Korrespondent im Fußball-Ressort beim Radiosender "Talksport".

Er habe mit einem hochrangigen Funktionär eines Klubs vom "unteren Ende der Nahrungskette" in Englands Eliteliga allgemein über Angreifer gesprochen, die das Zeug für den Wechsel zu einem Top-Verein hätten, schilderte der Journalist in der YouTube-Show "Inside Devils". "Und er sagte zu mir, dass Joshua Zirkzee nicht wirklich für die Premier League geeignet ist."

Für Crook war das ein Warnsignal. "Wenn jemand bei einem Verein aus der unteren Hälfte der Premier League das erkennen kann, warum in aller Welt setzt Manchester United dann auf diesen Mann?"

Zirkzee, für den die Red Devils satte 42,5 Millionen Euro an seinen Ex-Klub FC Bologna überwiesen hatten, wirke "ein bisschen schwerfällig", unkte Crook.

Auch United-Experte Laurie Whitwell von "The Athletic" konstatierte, Zirkzees Premier-League-Fehlstart sei womöglich eine Frage der Physis. Das Tempo in der italienischen Serie A sei nicht so hoch wie auf der Insel, "was ihn in dieser Saison schon einige Male in Schwierigkeiten gebracht hat".

Satter Transfergewinn für den FC Bayern

Ursprünglich habe United Benjamin Sesko von RB Leipzig als Wunschlösung für den Sturm auserkoren. Der Slowene sei aber nicht zu bekommen gewesen. "Deshalb haben sie sich für Zirkzee entschieden, wobei die Ausstiegsklausel eine Rolle spielte", schilderte Whitwell.

Rund um das Old Trafford ist dem Reporter zufolge nun Geduld bei Zirkzee gefragt. "Im Moment sieht es so aus, als würde es eine Weile dauern, bis er das Niveau erreicht, das United braucht", sagte Whitwell.

Zirkzee war 2017 aus dem Nachwuchs von Feyenoord Rotterdam in die Jugend des FC Bayern gewechselt. Den Durchbruch bei den Profis verpasste er, Leihen zu Parma Calcio und zum RSC Anderlecht folgte 2022 der Wechsel nach Bologna, der immerhin 27,5 Millionen Euro in die Münchner Kassen spülte.