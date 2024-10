Bayern-Boss meldet sich nach Ballon d'Or zu Wort

IMAGO/Gao Jing

Harry Kane vom FC Bayern wurde in Paris ausgezeichnet

Am Montagabend ging die Gala zum Ballon d'Or in Paris über die Bühne. Auch der FC Bayern sahnte bei der an Störgeräuschen nicht armen Veranstaltung ab. Im Anschluss äußerte sich Klubboss Jan-Christian Dreesen zu Award-Gewinner Harry Kane.

Ausgerechnet der langjährige Münchner Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge durfte die Gerd-Müller-Trophy für Europas Stürmer des Jahres an Harry Kane verleihen. Der Engländer erzielte 2023/2024 gemeinsam mit Kylian Mbappé die meisten Tore, nämlich 52 an der Zahl.

"Wir beim FC Bayern freuen uns vor allem sehr, dass Harry Kane mit der Gerd-Müller-Trophy geehrt wurde", wurde Vereinschef Jan-Christian Dreesen auf der FCB-Homepage zitiert.

Der Nachfolger von Oliver Kahn stimmte ein Loblied auf den Rekordeinkauf an. "Unser Tor-Garant wird mit dem Preis ausgezeichnet, der nach einer absoluten Bayern-Legende und dem größten Torjäger der Geschichte benannt ist – das macht uns doppelt stolz", so Dreesen.

Kane habe "vom ersten Tag an die Herzen der Fans erobert und stellt Rekord für Rekord auf", schwärmte der gebürtige Ostfriese. Man sei daher "sehr glücklich, dass wir ihn bei uns haben".

Im Sommer 2023 war Kane nach einem zähen Poker für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße gewechselt. In kürzester Zeit avancierte er dort zum Unterschiedspieler, auch wenn ein Titelgewinn noch auf sich warten lässt.

Seine Entscheidung für ein neues Abenteuer fernab der Insel hat Kane bis heute nicht bereut. "Der Wechsel nach Deutschland war ein ganz neuer Schritt in meiner Karriere", hob der 31-Jährige hervor.

Besondere Ehre für Bayern-Ikone Beckenbauer

Zuvor gedachte die versammelte Sport-Prominenz in Paris gemeinsam mit Witwe Heidi und den Kindern Joel und Francesca der im Januar verstorbenen Bayern-Ikone Franz Beckenbauer.

Er sei ein "einzigartiger Mann mit einem großen, großen Herzen" gewesen, erinnerte Heidi Beckenbauer. Im großen Saal erklang das 1966 vom früheren Weltmeister gesungene Lied "Gute Freunde kann niemand trennen", während alte Fotos und Videos gezeigt wurden.