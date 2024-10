Wilde BVB-Gerüchte um Bryan Zaragoza

IMAGO/Ricardo Larreina

Bryan Zaragoza soll das Interesse des BVB geweckt haben

Beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München erwies sich Bryan Zaragoza als großes Missverständnis. Bei seiner Leihe zu CA Osasuna blüht der Spanier derzeit wieder auf - und hat sich damit offenbar in den Fokus von Borussia Dortmund geschossen.

Das zumindest berichtet "fichajes.net". Demnach haben sich die BVB-Verantwortlichen bereits nach der Verfügbarkeit von Zaragoza erkundigt. Weitere Details verrät das Portal nicht.

Zaragoza ist derzeit vom FC Bayern nach Spanien zu CA Osasuna verliehen. In LaLiga findet der Flügelstürmer langsam aber sicher wieder zu seiner alten Stärke zurück.

In dieser Saison stand er in elf Pflichtspielen auf dem Platz, neun Mal davon durfte er von Beginn an ran. Ein Treffer und fünf Vorlagen stehen zu Buche.

Beim jüngsten 2:0-Sieg von Osasuna gegen Real Sociedad spielte Zaragoza einmal mehr groß auf und steuerte zwei Assists bei.

Seine Leistungssteigerung brachte Zaragoza zuletzt eine erneute Nominierung für die spanische Nationalmannschaft ein. Während seiner Zeit beim FC Bayern war er nicht berücksichtigt worden.

Zaragoza ist vertraglich noch langfristig bis 2029 an den FC Bayern gebunden. Die Leihe nach Spanien hat noch bis zum Saisonende Gültigkeit. Wie es danach für den Angreifer weitergeht, ist noch unklar. Die Gerüchte um einen Wechsel zu Borussia Dortmund dürften aber wohl Gerüchte bleiben.

Zaragoza war beim FC Bayern nur Bankdrücker

Die Münchner hatten Zaragoza Anfang 2024 ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant vom FC Granada losgeeist. Das Gesamtpaket soll sich Medienberichten zufolge auf circa 17 Millionen Euro belaufen haben.

Unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel kam der Spanier aber kaum zum Zug, absolvierte gerade einmal 171 Pflichtspielminuten für den deutschen Rekordmeister. Da der Konkurrenzkampf in der Münchner Offensive weiterhin groß ist, entschieden sich die beteiligten Parteien im Sommer für eine Leihe zum CA Osasuna.