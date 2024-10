Bericht: Kooperation des FC Bayern mit Drittliga-Team fix

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der FC Bayern steht vor einer Kooperation mit Unterhaching

Der FC Bayern München arbeitet bei der Ausbildung von Talenten bereits eng mit dem Drittligisten SpVgg Unterhaching zusammen. Eine offizielle Kooperation soll schon bald verkündet werden.

Bereits im April diesen Jahres tauchten erstmals Gerüchte auf, nach denen der FC Bayern und die SpVgg Unterhaching eine Nachwuchs-Kooperation eingehen. "Sehr gute Gespräche" wurden damals von Hachings Präsident Manfred Schwabl bestätigt.

"Sky" und die "Süddeutsche Zeitung" hatten übereinstimmend berichtet, dass die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs kurz vor dem Abschluss stehen.

Offiziell verkündet wurde die Zusammenarbeit bislang nicht. Das soll sich laut "Spox" bald ändern. Demnach Portal zufolge soll die Kooperation noch in diesem Jahr fixiert werden.

Laut "Sky" will der FC Bayern in Zukunft zwei bis drei junge Spieler aus der U23 oder der U19 in Unterhaching parken. In der 3. Liga sollen die Talente Profiluft schnuppern und so langsam an ein höheres Niveau herangeführt werden. Die zweite Mannschaft des FC Bayern spielt nur in der Regionalliga Bayern.

Ein Modell, dass auch ohne offizielle Verkündung bereits gelebt wird.

Zahlreiche Talente wechseln zwischen FC Bayern und Unterhaching

Anfang Juni hatte der FC Bayern bekannt gegeben, dass Maurice Krattenmacher und Gibson Nana Adu von der SpVgg Unterhaching nach München wechseln. Der 16 Jahre alte Adu wurde direkt wieder an den Drittligisten verliehen, Krattenmacher (19) läuft derzeit per Leihe für Partnerklub SSV Ulm 1846 auf.

Mit Lenn Jastremski ging ein Talent des FC Bayern den umgekehrten Weg. Der 23 Jahre alte Stürmer wechselte im Sommer vom deutschen Rekordmeister nach Unterhaching.

Unterhachings Torwart-Talent Hannes Heilmair ist derweil an die zweite Mannschaft des FC Bayern ausgeliehen. U17-Weltmeister Maximilian Hennig von den Münchnern sammelt in Unterhaching Spielpraxis.