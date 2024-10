Nächster Verletzungs-Schock für den BVB

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Gregor Kobel hat sich im Pokalspiel gegen Wolfsburg verletzt

Durch das Pokal-Aus in Wolfsburg ist Borussia Dortmund am Dienstag tiefer in die sportliche Krise gerutscht. Nach dem ohnehin bitteren Abend gibt es beim BVB nun noch mehr schlechte Nachrichten.

Nach Informationen von "Sky" hat sich die ohnehin umfangreiche Verletztenlisten der Schwarz-Gelben nach der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg weiter verlängert. Besonders um Torhüter Gregor Kobel macht man sich bei Revierklub aktuell Sorgen.

Der Schlussmann hatte sich im Pokalspiel schon vor Beginn der Verlängerung wiederholt den Oberschenkel gehalten, trotz der Blessur kämpfte sich Kobel aber durch.

Auch am Tag nach dem Spiel soll der Keeper weiterhin über Beschwerden im Hüft- und Oberschenkelbereich klagen. Ein Einsatz am Wochenende gegen RB Leipzig sei derzeit fraglich, heißt es. Medizinische Untersuchungen sollen nun zeitnah zu einer konkreten Diagnose führen.

Neben Kobel ist laut "Sky" zudem Mittelfeldspieler Felix Nmecha angeschlagen. Der Ex-Wolfsburger hatte sich bei der Rückkehr nach Niedersachsen im Zweikampf mit VfL-Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis an der Schulter verletzt.

BVB rutscht immer wieder ab

Aufgrund der angespannten Personalsituation musste auch Nmecha in Wolfsburg über die vollen 120 Minuten gehen. Nun droht eine Zwangsphase gegen Leipzig.

Bei Waldemar Anton (Beschwerden an Bauchmuskeln und Hüfte) und Marcel Sabitzer (Rückenschmerzen) zeichnet sich derweil eine schnelle Genesung ab. Beide könnte womöglich am Wochenende zum Einsatz kommen, heißt es bei "Sky".

Für den BVB könnte das Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) richtungsweisend werden. Bei einer Niederlage dürfte die Kritik an Trainer Nuri Sahin noch lauter werden.

Zuletzt hatten die Dortmunder unter Sahin vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren. Gegen Union Berlin, den FC Augsburg und nun Wolfsburg setzte es dabei drei Pleiten gegen vermeintlich schwächere Teams.