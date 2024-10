Eklat abgewendet? FC Bayern erklärt Olise-Geste

IMAGO/VFL Bochum 1848 v FC Bayern München

Michael Olise hat mit dem FC Bayern noch einiges vor

Droht dem FC Bayern nach dem unschönen verbalen Ausrutscher von Sven Ulreich nun der nächste Ärger, weil Offensivmann Michael Olise gegnerischen Fans möglicherweise den Mittelfinger gezeigt hat? Der FC Bayern hat nun auf ein Video mit einer vielsagenden Geste reagiert, das rund um das DFB-Pokalspiel der Münchner in Mainz die Runde machte.

Es ist gerade einmal einen Monat her, da beherrschte Sven Ulreich vom FC Bayern die Schlagzeilen, nicht etwa, weil er auf dem Platz eine gute Leistung gezeigt hatte, sondern weil er sich als Ersatzkeeper daneben benahm. Im Internet war nach dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ein Video aufgetaucht, auf dem zu sehen war, wie Ulreich von der Bank aus gegen Werkself-Sportchef Simon Rolfes pöbelte und diesen unter anderem als "Wichser" bezeichnete.

Gut vier Wochen später ist nun erneut ein Video aufgetaucht, das wieder einen Bayern-Profi zeigt, der ebenfalls nicht auf dem Platz glänzte, dafür aber abseits des Feldes für Aufregung sorgte.

Bei TikTok machte ein kurzer Schnipsel die Runde, auf dem zu sehen ist, wie Sommer-Neuzugang Michael Olise auf dem Weg Richtung Bank mutmaßlich den Stinkefinger in Richtung der aufgeheizten Mainzer Fankurve zeigte, die den Neu-Münchner mit Sprüchen bedacht hatte.

Weil das Video allerdings aus der Fankurve heraus gefilmt wurde, ist nicht eindeutig zu erkennen, ob es sich am Ende wirklich um die bekannte Stinkefinger-Geste handelte.

FC Bayern verteidigt Olise

Auch der FC Bayern verteidigte den eigenen Spieler auf Anfrage von "Sport1" damit, dass diese Geste lediglich eine Reaktion auf die Vorkommnisse in der Kurve gewesen und vor allem nicht beleidigend gewesen sei. Vielmehr sei Olise zuvor mit Bier beschüttet und seinerseits beleidigt worden.

In sportlicher Hinsicht dürfte es Olise und dem deutschen Fußball-Rekordmeister am Ende ohnehin egal gewesen sein, ging man doch mit 4:0 als klarer Sieger aus dem DFB-Pokal-Duell heraus und zog in das Achtelfinale ein.

Ob die Olise-Geste derweil noch Ärger vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach sich ziehen wird, bleibt abzuwarten. Ulreich war nach seiner Beleidigung gegen Rolfes zu Beginn des Monats für ein Spiel gesperrt worden. Zudem musste er eine Geldstrafe von 20.000 Euro berappen.