Musiala erhebt Vorwürfe gegen Mainz-Brutalo

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ein Brutalo-Foul verärgert den FC Bayern

Im Zweitrunden-Match des DFB-Pokals zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Bayern (0:4) stand das Schiedsrichtergespann besonders im Fokus. Beteiligte beider Vereine beklagten sich nach Spielschluss über Entscheidungen von Sascha Stegemann und seinem Team. Auch der sonst so besonnene Jamal Musiala war unzufrieden.

Es lief die 20. Minute in Mainz, als Jamal Musiala nach einer Ballannahme im Mittelfeld von seinem Gegenspieler Dominik Kohr rücksichtslos über den Haufen gerannt wurde. Vom Referee erhielt der Übeltäter dafür die Gelbe Karte.

Zu wenig, findet Musiala. "Fouls sind immer 'part of the game'. In dem Fall war es gefühlt ein bisschen mehr als ein kleines Foul. Darüber habe ich auch mit dem Schiri geredet. Es geht darum, den Spieler zu protecten", erklärte der Matchwinner im Gespräch mit "t-online".

Die Angst vor brutalen Aktionen wächst. "Wenn sie das Gefühl haben, sie können drei, vier Mal hart reingehen, bevor sie Gelb kriegen, würden sie das jedes Mal machen. Dann renne ich mit ein paar Problemen herum", gab Musiala zu bedenken.

Normalerweise meckere er "nicht oft rum", aber: "Das hat schon mehr weh getan als normal."

Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl übte sich derweil in Diplomatie. "Ich bin der falsche Ansprechpartner, um von Zimperlichkeiten zu sprechen. Der Fußball, den Dominik Kohr gespielt hat, wäre auch eher meiner gewesen. Aber natürlich willst du keinen verletzen. Gott sei Dank ist auch nichts passiert", so der 51-Jährige.

FC Bayern in Mainz vom Schiedsrichter bevorzugt?

Ausgerechnet Kohr hatte am Mittwoch seinerseits über den Unparteiischen geklagt.

"Beim 2:0 war es Abseits, beim vierten Tor werde ich ein bisschen umgerannt. Da war mir klar, dass der Schiedsrichter ein Bayern-Trikot anhat", schimpfte der Mittelfeld-Abräumer über Spielleiter Stegemann und sprach offen von einem "Bayern-Bonus".

Ähnlich klang 05-Schlussmann Robin Zentner: "Dafür braucht man keinen VAR, dafür haben wir einen Linienrichter. [...] Das ist ja nicht einmal knapp. Das Schiri-Glück hatten wir auch nicht. Das ist den Bayern vorbehalten."