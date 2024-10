Gerüchte um Moukoko: Greift ein spanischer Erstligist zu?

IMAGO/Giuseppe Maffia

Youssoufa Moukoko: Aus Dortmund über Nizza nach Vigo?

Bis zum Saisonende ist Youssoufa Moukoko noch vom BVB an den französischen Erstligisten OGC Nizza ausgeliehen. Wie es danach für den jungen Stürmer weitergeht, steht noch nicht fest. Das will sich ein spanischer Erstligist angeblich zunutze machen.

Die ersten Wochen von BVB-Leihgabe Youssoufa Moukoko im Nizza-Trikot unterschieden sich kaum von seiner Zeit in Dortmund. Vereinzelt konnte der junge Stürmer Akzente setzen, nachhaltig empfohlen hat er sich für die Startelf des französischen Erstligisten allerdings nicht.

Dass Nizza am Saisonende die vertraglich vereinbarte Kaufoption zieht und den 19-Jährigen für rund 20 Millionen Euro fest verpflichtet, ist zumindest Stand heute kaum vorstellbar. Der spanische Erstligist Celta Vigo will diese Chance angeblich nutzen und beschäftigt sich laut Angaben des Portals "fichajes.net" schon mit einer Verpflichtung des BVB-Eigengewächses.

Wie viel verlangt der BVB für Moukoko?

Bei Celta Vigo könnte Moukoko in die Fußstapfen von Vereinslegende Iago Aspas treten. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft zum Saisonende aus, eine weitere Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Moukoko soll einer der Kandidaten sein, den die Vereins-Bosse als möglichen Nachfolger auserkoren haben.

Wie viel Ablöse der BVB, bei dem Moukoko noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag steht, verlangen würde, kann nur spekuliert werden. Die mit Nizza vereinbarten rund 20 Millionen Euro dürften die Dortmunder allerdings von keinem Verein bekommen - zumindest nicht, solange der Stürmer beim französischen Erstligisten weiter zwischen Startelf und Ersatzbank pendelt und das Tor zu selten trifft.

Für seinen aktuellen Klub kam der Dortmunder in bislang acht Pflichtspielen zum Einsatz, zwei Mal stand er dabei von Beginn an auf dem Platz. Insgesamt gelangen ihm zwei Tore, beide beim 8:0-Kantersieg in der Liga gegen Saint-Étienne.