BVB-Sorgen noch größer als angenommen?

IMAGO/Ralf Treese//DeFodi Images

Der BVB geht personell auf dem Zahnfleisch

Alarmstufe Rot beim BVB. Vor dem Bundesligaspiel am Wochenende gegen RB Leipzig stehen Trainer Nuri Sahin kaum noch gesunde Spieler zur Verfügung. Selbst einige Spieler, die offiziell fit sind, sind es offenbar nicht.

Wie die "Bild" am Donnerstag berichtet, sorgt sich der BVB derzeit nicht nur um seine verletzten Spieler, sondern auch um die, die eigentlich fit sind. Selbst in diesem kleinen Kreis gibt es der Zeitung zufolge zahlreiche Profis, die nicht bei 100 Prozent sind und unter muskulären Problemen leiden. Um welche Spieler es sich dabei handelt, ist jedoch nicht klar.

Die Personallage bei der Dortmunder Borussia ist mittlerweile so dramatisch, dass Trainer Nuri Sahin am Mittwoch beide Trainingseinheiten absagen musste. Wer in der wichtigen Liga-Partie am Samstag gegen RB Leipzig zur Verfügung stehen wird, ist unklar. Die obligatorische Spieltags-PK findet erst am Freitag (ab 14:30 Uhr im sport.de-Liveblog) statt.

BVB-Bosse wussten um das Risiko

Was die "Bild" darüber hinaus berichtet: Den Dortmunder Verantwortlichen war schon im Sommer durchaus klar, dass es zu einer derart brenzligen Situation kommen könnte. Demnach habe es "interne Diskussionen" gegeben, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, die zwölf Abgänge nicht mit einer ähnlichen hohen Anzahl an Neuverpflichtungen aufzufangen.

Letztlich habe sich der Klub dagegen entschieden, um den Weg in die erste Mannschaft für die eigenen Talente nicht zu erschweren bzw. zu verbauen. Nur haben eben jene Talente aus verschiedenen Gründen bisher kaum eine Chance in der Bundesliga bekommen. Mittelfeldspieler Kjell Wätjen steht bei gerade einmal einer einzigen Einsatzminute, Abwehrspieler Almugera Kabar bei 22 und Offensivtalent Cole Campbell bei zwei.

Für den BVB kommt die aktuelle Personal-Krise zudem zur Unzeit. Nach einem schwachen Start in die Saison beträgt der Rückstand auf die Bundesliga-Tabellenspitze schon sieben Punkte, Tendenz steigend. Im Pokal flogen die Schwarz-Gelben in der 2. Runde gegen den VfL Wolfsburg raus. Einzig die Champions-League-Ligaphase läuft bisher mit zwei Siegen aus drei Spielen nach Plan.