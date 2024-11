Transfer-Hammer? SC Freiburg angeblich heiß auf PSG-Star

IMAGO/FEP

Milan Skriniar (M.) soll beim SC Freiburg auf der Liste stehen

Er galt einst als kommender Superstar in der Defensive, wurde beim FC Bayern und Co. gehandelt, landete letztlich für rund 35 Millionen Euro bei Inter Mailand und zog 2023 zum Starensemble von Paris Saint-Germain weiter - nun soll Milan Skriniar plötzlich eine Rolle in den Überlegungen des SC Freiburg spielen.

Der 74-malige slowakische Nationalspieler Milan Skriniar soll angeblich das Interesse des SC Freiburg geweckt haben. Das will der türkische Transfer-Insider Ekrem Konur erfahren haben. Neben den Breisgauern hat demnach auch der FC Sevilla seine Fühler nach dem 29-Jährigen ausgestreckt.

Auf den ersten Blick wäre ein Wechsel zum SC Freiburg schon eine größere Überraschung. Immerhin zieren Skriniars Vita unter anderem 231 Spiele in der italienischen Serie A und 37 Einsätze in der Champions League. Beim SCF legt man bei Transfers eigentlich eher Wert darauf, entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten.

Allerdings stagnierte die Karriere des Kapitäns der slowakischen Nationalelf zuletzt deutlich. Kam er bei PSG 2023/24 immerhin noch auf 32 Pflichtspiele, ist der Innenverteidiger 2024/25 bislang meist nur Ergänzungsspieler. Lediglich dreimal durfte Skriniar im Saisonverlauf mitwirken.

Hohe Hürden für Wechsel zum SC Freiburg

Da Skriniars Vertrag noch bis Ende Juni 2028 datiert ist, würde wohl dennoch eine Ablöse fällig werden - und diese dürfte aus Sicht der Freiburger zumindest kein Pappenstil sein. Im beschaulichen Breisgau gab man immerhin noch nie mehr als zehn Millionen Euro für einen Neuzugang aus.

Baptiste Santamaria wechselte bereits 2020 von SCO Angers zum SCF, verließ den Bundesligisten nach nur einer Saison allerdings schon wieder für 14 Millionen Euro in Richtung Stade Rennes.

Eine Hürde dürfte zudem Skriniars Gehalt darstellen. Bei seinem ablösefreien Wechsel in die Stadt der Liebe soll der Rechtsfuß einen Vertrag unterzeichnet haben, der ihm jährlich angeblich mehr als zehn Millionen Euro einbringt.