Deutet Kompany hier eine Davies-Kehrtwende an?

IMAGO/Christian Schroedter

Unter Vincent Kompany spielt Alphonso Davies (l.) beim FC Bayern wieder groß auf

Vom Sorgenkind, dessen Abgang schon beschlossene Sache schien, hat sich Alphonso Davies beim FC Bayern unter Vincent Kompany wieder zum Leistungsträger gemausert. Der Trainer schwärmt in den höchsten Tönen von "Phonzy".

"Er ist ein Spieler, der überragende Leistungen bringt", lobte Kompany seinen Linksverteidiger vor dem Spiel gegen Union Berlin (15:30 Uhr, live im sport.de-Ticker), das an Davies' 24. Geburtstag stattfindet.

"Ich habe das auch gehört, dass es vielleicht in den vergangenen Jahren nicht so gut war. Aber ich habe nichts davon gemerkt", sagte der Cheftrainer der Münchner auch und spielte auf die Misstöne rund um den Kanadier in der Vorsaison an. Unter Thomas Tuchel hatte Davies immer wieder die Bank gedrückt, spielte oft nur mittelmäßig.

Begleitet wurde Davies' sportliche Stagnation von medialem Dauerflimmern, seine Zukunft läge sowieso bei Real Madrid. Der Vertrag des Flügelflitzers beim FC Bayern endet Mitte 2025. Berichten zufolge gestalteten sich Verhandlungen über eine Verlängerungen zwischen der Davie-Seite und den Münchnern äußerst holprig. Der 24-Jährige soll demnach deutlich mehr gefordert haben, als den Bayern lieb und teuer ist.

Seit der Ankunft Kompanys ist es um Davies und seine Zukunft beim Rekordmeister still geworden. Zurzeit überzeugt der kanadische Nationalspieler endlich wieder auf dem Rasen.

FC Bayern: Nicht nur Davies' Vertrag läuft aus

Für ihn als Trainer sei Davies ein "interessanter" Spieler, merkte Kompany an. Der Belgier traut dem Außenverteidiger freilich noch mehr zu. "Er spielt schon auf einen ganz hohen Level, aber kann wohl noch ein Level höher."

Ob das die Bayern-Bosse überzeugt, Davies entgegen zu kommen? Grundsätzlich ist Sportvorstand Max Eberl angetreten, die Gehaltsausgaben der Münchner zu reduzieren. Priorität hat für den FC Bayern zudem eine Verlängerung mit Jamal Musiala, der das Gesicht des Klubs werden soll.

Auch die Verträge der Topverdiener Joshua Kimmich und Leroy Sané laufen kommenden Sommer aus.

Davie spielt seit fünf Jahren für den FC Bayern, kam von den Vancouver Whitecaps. Mit den Bayern gewann er seither die Champions League, fünfmal die Meisterschaft und zweimal den Pokal.