FC Schalke 04 droht die nächste Gefahr

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Kenan Karaman steckt mit dem FC Schalke 04 in der Krise

Auch im vierten Spiel unter Trainer Kees van Wonderen ist der FC Schalke 04 am Freitag in Ulm sieglos geblieben. Bei den Fans schlug der Frust nach der Nullnummer gegen den Aufsteiger in Resignation um. Kapitän Kenan Karaman warnt eindringlich davor, die eigenen Anhänger zu verlieren.

"Wir dürfen nicht zulassen, dass es ein Dauerzustand wird. Sonst kann es ganz gefährlich werden", sagte der Offensivspieler der "WAZ".

Der Großteil der rund 2000 Schalker im Ulmer Donaustadion hatte die eigene Mannschaft nach Spielende weder mit Applaus noch mit Pfiffen bedacht. Stattdessen herrschte eine bemerkenswerte Stille im Gästeblock.

Karaman verriet, dass die Fans nicht einmal zu den Spielern den Dialog gesucht hätten - ausgenommen von vereinzelten Beleidigungen.

Vor dem Unmut des eigenen Anhangs wollte sich der Führungsspieler gar nicht verstecken. "Die Fans dürfen auch mal unzufrieden sein. Da müssen wir als Mannschaft durch", stellte Karaman klar.

FC Schalke 04 kämpft ums Überleben

"Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Fans schleunigst wieder etwas zurückzugeben. Wir müssen für ein Funkeln sorgen", machte der 30-Jährige deutlich.

Auch Abwehrspieler Derry Murkin zeigte Verständnis für den Frust auf der Tribüne. "Sie sind sechs Stunden angereist und wir haben es wieder nicht geschafft, Tore zu schießen", kritisierte er.

Schon am Dienstag bei der 0:3-Klatsche im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg hatten die Schalker Fans dieses Schicksal erdulden müssen. "Zwei Spiele, kein Tor in dieser Woche, das ist viel zu wenig", sagte Murkin.

Der FC Schalke 04 war zuletzt immer tiefer in die sportliche Krise geschlittert. Seit fünf Pflichtspielen wartet man inzwischen auf einen Sieg. In der 2. Bundesliga kämpfen die Knappen erneut ums Überleben.

Sollte Eintracht Braunschweig am Sonntag in Paderborn gewinnen, stünde Schalke nach dem Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz.