Offensiv-Star fehlt dem VfB Stuttgart wochenlang

IMAGO/Steven Mohr

Fällt aus: Jamie Leweling (Mitte)

Vizemeister VfB Stuttgart muss in den nächsten Wochen auf Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling verzichten.

Der Offensivspieler zog sich im Spiel bei Bayer Leverkusen am Freitagabend (0:0) eine Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite zu. Das teilten die Schwaben nach einer MRT-Untersuchung am Samstag mit.

Glücklicherweise sei nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass Leweling noch im Laufe der Vorrunde wieder voll einsatzbereit sein werde, hieß es in der Mitteilung.

Die Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) und Ungarn (19. November) wird der 23-Jährige aber verpassen. Als Debütant hatte Leweling im Oktober beim Sieg gegen die Niederlande (1:0) den Treffer erzielt.

Entwarnung gab der VfB hingegen bei Maximilian Mittelstädt. Der Nationalspieler bekam gegen Leverkusen einen Schlag auf die Wade, er sollte aber am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo zur Verfügung stehen.