Nächster Dämpfer für Moukoko

Youssoufa Moukoko ist derzeit vom BVB an OGC Nizza verliehen

Ein krachender 8:0-Erfolg gegen AS Saint-Etienne läutete Mitte September einen Aufwärtstrend beim französischen Erstligisten OGC Nizza ein. Von den folgenden fünf Ligapartien verlor man keine, rang unter anderem Paris Saint-Germain ein Remis ab und bezwang die AS Monaco. Übrigens: Bei der Gala gegen ASSE traf BVB-Leihgabe Youssoufa Moukoko doppelt und bereitete ein Tor vor - seitdem geht der Stern des Offensivyoungsters allerdings unter.

Neun Pflichtspiele absolvierte Youssoufa Moukoko seit seinem Leih-Abschied vom BVB bislang für OGC Nizza. Zwei Tore und zwei Assists sind dabei eigentlich eine solide Ausbeute, Moukokos Rolle an der Côte d'Azur ist jedoch klar die eines Nebendarstellers.

Der 19-Jährige stand nur selten in der Startformation und absolvierte bei den beiden zurückliegenden siegreichen Ligaspielen insgesamt nur eine Minute. Beim 1:0 in Brest wurde der zweimalige deutsche A-Nationalspieler am Samstag kurz vor Schluss eingewechselt.

Derzeit deutet zumindest wenig daraufhin, dass Nizza im Sommer 2025 von einer angeblich vereinbarten Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro Gebrauch macht und Moukoko fest verpflichtet. Wirklich Werbung für eine größere Rolle beim BVB hat Moukoko bislang allerdings auch noch nicht betrieben.

Gehalt beim BVB könnte Interessenten abschrecken

Zuletzt zeichnete sich ein zarter Ausweg an, als das spanische Portal "fichajes.com" von einem möglichen Interesse des LaLiga-Klubs Celta Vigo berichtete.

Bei Celta Vigo könnte Moukoko in die Fußstapfen von Vereinslegende Iago Aspas treten. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft zum Saisonende aus, eine weitere Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Moukoko soll einer der Kandidaten sein, den die Vereins-Bosse als möglichen Nachfolger auserkoren haben.

Sollte der Youngster allerdings weiterhin wenig Chancen in Nizza bekommen, dürften seine Chancen auf einen Neustart bei einem anderen Klub aus einer Topliga nicht unbedingt steigen. Zumal Moukoko beim BVB einen sehr gut dotierten Vertrag bis 2026 besitzen soll.