Top-Klub plant Sommer-Offerte für BVB-Star

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karim Adeyemi könnte es in die Premier League ziehen

Wird Karim Adeyemi der nächste Millionen-Verkauf von Borussia Dortmund? Die England-Gerüchte um den BVB-Star reißen trotz seiner Verletzung nicht ab. Beim FC Chelsea werden die Überlegungen offenbar konkreter.

Wie das Portal "Football Insider" schreibt, erwägen die Blues inzwischen eine konkrete Offerte im kommenden Sommer. Einen Transfer könne man an der Stamford Bridge zwar nur realisieren, wenn vorher eigene Spieler verkauft werden.

Die Liste der Streichkandidaten in London sei jedoch lang, selbst Rekordtransfer Enzo Fernández soll nicht mehr sicher vor einem Verkauf sein.

Laut "Football Insider" nehme der BVB den Adeyemi-Poker weiterhin entspannt zur Kenntnis. Es herrsche keinerlei Eile, den 22-Jährigen zu verkaufen. Der Vertrag des vierfachen Nationalspielers bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis Sommer 2027.

"Sky Sports" hatte den Dortmunder Angreifer zuletzt auch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Adeyemi sei einer der Namen, die gehandelt werden, wenn es um die Suche nach einem Nachfolger für Mo Salah geht.

Kassiert der BVB 50 Millionen Euro für Adeyemi?

Als Ablöse waren zuletzt mindestens 50 Millionen Euro im Gespräch. Eine Summe, die den BVB wohl auf jeden Fall ins Grübeln kommen lassen würde.

Adeyemi hatte in Dortmund einen starken Saisonstart hingelegt. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm fünf Tore und fünf Vorlagen in den ersten acht Partien, ehe ihn eine Muskelverletzung ausbremste. Bisheriger Höhepunkt war der Hattrick gegen Celtic Glasgow (7:1) in der Champions League.

Beim BVB erwartet man Adeyemi nach der Länderspielpause im Ende November zurück. Ohne den Angreifer war die Borussia in eine sportliche Krise geschlittert. Der 2:1-Erfolg gegen RB Leipzig lichtete am Samstag die Sorgen beim Revierklub etwas.

Doch die personelle Situation bleibt angespannt, weil neben Adeyemi noch weitere Stammkräfte verletzt fehlen.