BVB-Matchwinner erleichtert: "Habe großen Schritt gemacht"

IMAGO/Kolvenbach

Maximilian Beier (r.) war gegen RB Leipzig an beiden BVB-Toren direkt beteiligt

Im bereits zwölften Pflichtspiel für Borussia Dortmund ist bei Maximilian Beier endlich der viel zitierte Knoten geplatzt. Beim überaus wichtigen 2:1-Heimsieg gegen RB Leipzig war der Offensivmann am Samstagabend an beiden BVB-Toren direkt beteiligt und wurde folgerichtig zum Matchwinner für seine Farben.

Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich in der 30. Minute hatte Beier nach einer Ecke selbst erzielt. Den Siegtreffer von Serhou Guirassy per Kopfball hatte der Brandenburger in der 65. Minute dann mustergültig per Flanke von der rechten Außenbahn vorbereitet.

Die Erleichterung über seine ersten beiden Scorerpunkte im BVB-Trikot war im Anschluss sehr groß, wie Beier selbst im Gespräch mit Vereinsmedien einräumte: "Auf jeden Fall! Ich freue mich, dass ich der Mannschaft jetzt endlich mal helfen konnte mit einem Tor und einem Assist."

Zum dritten Mal in der laufenden Bundesliga-Spielzeit wurde der 22-Jährige von Cheftrainer Nuri Sahin in die Startformation der Dortmunder Borussia beordert. Er dankte es seinem Coach mit seiner besten Leistung für den BVB seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim.

Beier fühlt sich beim BVB "schon sehr wohl"

"Ich würde schon sagen, dass ich jetzt einen großen Schritt gemacht habe", so der deutsche Nationalspieler, der bis dato noch nicht großartig in Erscheinung getreten war für seinen neuen Klub, bei dem er im Sommer langfristig bis 2029 unterschrieben hatte.

Beier führte aus, dass er sich auch abseits des Fußballplatzes immer besser zurecht finde bei den Westfalen: "Ich weiß noch nicht, ob ich mich schon voll eingelebt habe, aber ich habe meine eigene Wohnung, meine Freundin ist hier. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl hier."

In den kommenden Wochen wolle Beier weiter mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen und unbedingt die nächsten Scorerpunkte sammeln.