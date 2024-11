Wichtige Rückendeckung für BVB-Cheftrainer Sahin

IMAGO/Steinbrenner

BVB-Cheftrainer Nuri Sahin (l.) bekam wichtige Rückendeckung

Nach zuvor drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie gegen Real Madrid (2:5), FC Augsburg (1:2) und VfL Wolfsburg (0:1) gelang Borussia Dortmund am zurückliegenden Wochenende mit dem wichtigen Heimsieg gegen RB Leipzig (2:1) die Trendwende in der Fußball-Bundesliga. Vor allem für Cheftrainer Nuri Sahin hatte der Erfolg gegen den direkten Konkurrenten eine größere Bedeutung.

Der Dortmunder Coach war nach den vorangegangenen Negativ-Erlebnissen bereits ins Zentrum der Kritik geraten. Sahin wurden zu viele Experimente bei den Aufstellungen sowie grobe taktische Schnitzer wie bei der Niederlage in Madrid vor zwei Wochen vorgeworfen.

Umso größer fiel nun das Lob aus, welches sich Sahin von seinen Vorgesetzten abholte. "Der Trainer macht sich jeden Tag unfassbar viele Gedanken. Und obwohl die Leipziger am Anfang etwas anders gespielt haben, hat das unseren Matchplan nicht durcheinandergebracht. Wir sind ruhig geblieben und konnten immer reagieren. Deshalb war das ein Sieg für Nuri und sein Trainerteam", urteilte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem fünften Saisonsieg der Schwarz-Gelben, durch die das Team auf Tabellenplatz fünf in der Bundesliga kletterte.

Gegenüber dem "kicker" stieß Sport-Geschäftsführer Lars Ricken in ein ähnliches Horn, als er nach dem 2:1-Heimsieg gegen RB Leipzig das Zusammenspiel aller BVB-Akteure hervorhob: "Unsere Trainer, unsere Mannschaft und unsere Fans – sie haben sich diesen Sieg gemeinsam erarbeitet."

BVB hat Sturm Graz zu Gast in Dortmund

Mit neuem Rückenwind will Borussia Dortmund nun auch in der Champions League wieder in die Spur finden. Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) steht hier das Heimspiel gegen den österreichischen Außenseiter Sturm Graz an.

In der Bundesliga geht es für die Westfalen am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 weiter.