FC Bayern hat angeblich Neuer-Nachfolger im Blick

Diogo Costa soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern an Diogo Costa vom FC Porto geistern seit Monaten immer mal wieder durch die Medien. Zuletzt wurden die Spekulationen bereits deutlich dementiert. Die spanische Presse wird aber dennoch nicht müde, den Keeper mit einem Engagement an der Säbener Straße in Verbindung zu bringen.

Wie "fichajes.net" erfahren haben will, buhlen der FC Bayern und der FC Barcelona derzeit um die Dienste von Diogo Costa vom FC Porto. Demnach müssten beide Klubs die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro begleichen, um den 25-jährigen portugiesischen Nationalspieler unter Vertrag zu nehmen. Andere Quellen beziffern die Ausstiegsklausel sogar auf 70 bis 75 Millionen Euro.

Dem Bericht von "fichajes.net" zufolge dürfte der Poker um den Torhüter allerdings ohnehin kein leichter werden. Neben Barca und Bayern sollen weitere Spitzenklubs ein Auge auf Diogo Costa geworfen haben. Konkret werden mit dem FC Chelsea und Manchester United zwei Vereine aus der finanzstarken englischen Premier League aufgeführt.

Glaubt man der spanischen "Sport", stehen die Chancen der Münchner dennoch nicht schlecht. Demnach haben die Berater des Keepers Barca bereits mitgeteilt, dass ihr Client einen Wechsel an die Säbener Straße bevorzugt.

Die spanische Sportzeitung schüttelt jedoch noch eine gute Nachricht aus dem Ärmel. Angeblich genügen rund 40 bis 45 Millionen Euro, um Diogo Costa zu verpflichten, da Porto schon ab dieser Summe gesprächsbereit sein soll.

Ein großes Fragezeichen existiert allerdings auf jeden Fall. Ob Bayern überhaupt auf der Torhüterposition tätig werden will, ist mehr als offen. Der Vertrag von Manuel Neuer endet zwar 2025, dass der Routinier verlängert, ist allerdings keineswegs ausgeschlossen.

FC Bayern im Tor eigentlich gut aufgestellt

Mit den bis Ende Juni 2026 an den VfB Stuttgart verliehenen Alexander Nübel steht zudem ein hochgehandelter Nachfolger längst parat.

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg fegte das Gerücht folglich unlängst deutlich vom Tisch.

"Nichts dran" sei laut Plettenberg an "sehr, sehr offensiven Berichten" aus Spanien, Keeper Diogo Costa vom FC Porto werde im kommenden Sommer zum FC Bayern wechseln. "Alle Quellen sagen, dass dieser Wechsel nicht stattfinden wird", betonte der Journalist.