Musiala und Wirtz im Doppelpack zu ManCity?

IMAGO/Markus Ulmer

Wechseln Jamal Musiala vom FC Bayern und Florian Wirtz von Bayer Leverkusen im Doppelpack?

Wilde Gerüchte aus England: Manchester City soll eine Verpflichtung von Jamal Musiala vom FC Bayern UND Florian Wirtz von Bayer Leverkusen planen.

Über den möglichen Doppel-Deal berichtet das Portal "Football Insider" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. ManCity wolle mit dem Transfer der beiden Bundesliga-Stars den wahrscheinlichen Abgang des langjährigen Mittelfeld-Regisseurs Kevin De Bruyne auffangen, heißt es.

Der 33 Jahre alte Belgier befindet sich im finalen Jahr seines Vertrags beim Premier-League-Schwergewicht. Bereits seit Längerem wird De Bruyne mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Auch in der nordamerikanischen MLS soll es Interesse an dem Spielmacher geben. Liga-Neuling San Diego FC wolle ihn Berichten zufolge als Gesicht seines Franchise verpflichten. De Bruyne soll ein USA-Gastspiel mehr reizen als eins in der Wüste.

Für Musiala und Wirtz müssten die schwereichen Cityzens eine Menge Geld in die Hand nehmen. Für Wirtz, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis 2027 datiert ist und keine Ausstiegsklausel enthält, wäre eine Ablösesumme weit jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze. Für Musiala, der noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden ist, wäre wohl ein ähnlicher Betrag notwendig.

Hinzu kämen die ebenfalls nicht geringen Gehaltszahlungen für die beiden Mittelfeldakteure, die auf ihrer Position schon jetzt zu den Besten der Welt gehören.

FC Bayern gleich doppelt betroffen

Was ebenfalls gegen einen spektakulären Doppe-Deal mit Musiala und Wirtz spricht, ist die ungeklärte Trainer-Situation bei ManCity. Der Vertrag von Star-Coach Pep Guardiola läuft zum Saisonende aus. Zuletzt mehrten sich die Hinweise, der 53-jährige Spanier könnte den Klub im Anschluss nach dann neun Jahren im Amt verlassen.

Der FC Bayern dürfte bei den City-Gerüchten gleich doppelt interessiert hinschauen. Die Münchner wollen einerseits den Kontrakt mit Musiala verlängern, um ihn langfristig zum Gesicht des Klubs aufzubauen. Andererseits soll Wirtz für den kommenden Sommer das Transferziel Nummer eins an der Säbener Straße sein.