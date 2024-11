Kimmich kein Thema mehr - Flick will wohl Sané

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Joshua Kimmich (l.) vom FC Bayern war lange Thema beim FC Barcelona

Gerüchte, der FC Barcelona hoffe darauf, Joshua Kimmich vom FC Bayern im Sommer 2025 ablösefrei unter Vertrag nehmen zu können, geistern schon seit Monaten durch den medialen Äther, nun soll das Interesse allerdings radikal erkaltet sein. Ein anderer Star der Münchner spielt in den Überlegungen der Katalanen jedoch angeblich noch eine Rolle.

Schon bevor Hansi Flick beim FC Barcelona anheuerte, hieß es immer wieder, die Katalanen hätten in Joshua Kimmich den Spieler ausgemacht, der den Abgang von Klub-Ikone Sergio Busquets in die MLS endlich vergessen machen kann. Mit der Verpflichtung von Flick schien der Deal letztlich immer realistischer, schließlich war der 29-Jährige unumstrittener Leistungsträger des Münchner Teams, das Coach Flick 2020 zum Triple führte. Inzwischen soll man bei Barca allerdings schlicht keinen Bedarf mehr sehen. Das berichtet "Don Balon".

Demnach soll man in Barcelona zu der Erkenntnis gelangt sein, dass man bereits über Spieler verfügt, die auf höchstem Niveau als defensiver Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld agieren können.

Anderer Star des FC Bayern ein Thema bei Barca

Konkret nennt der Bericht Senkrechtstarter Marc Casadó. Der 21-Jährige zählt zu den großen Gewinnern unter Flick, bestritt 2024/25 bereist 13 Partien und bereitete dabei fünf Treffer vor. "Großes Vertrauen", so heißt es weiter, habe man auch in Marc Bernal. Der 17-Jährige startete überraschend als Stammkraft in die Saison, wurde dann jedoch von einem Kreuzbandriss jäh ausgebremst. Dennoch sollen die Blaugrana in dem Youngster einen Spieler sehen, der den Klub nachhaltig prägen kann.

Flick soll daher sogar "der Erste" gewesen sein, der eine Verpflichtung Kimmichs nicht mehr für notwendig erachtet.

Allerdings soll der ehemalige Bundestrainer Interesse am Kauf eines anderen seiner Ex-Schützlinge aus Bayern-Zeiten zeigen. Leroy Sané steht angeblich bei den Katalanen hoch im Kurs. Der Vertrag des 28-Jährigen endet stand jetzt ebenfalls nach der Saison, ein ablösefreier Deal wäre somit möglich.

"Don Balon" zufolge ist Sané der Idee, sich Barca anzuschließen, auch durchaus zugetan, die Klubführung der Spanier soll ebenfalls Gefallen am deutschen Nationalspieler finden.