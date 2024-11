Topklubs nehmen Mega-Talent des VfB Stuttgart ins Visier

IMAGO/Pressefoto Rudel/MichaelTreutner

Verlässt Elijah Scott den VfB Stuttgart?

Elijah Scott gilt als eines der größten Abwehr-Talente der Nachwuchsabteilung des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der Innenverteidiger weckt nun aber offenbar das Interesse im Ausland.

Wie "Sky" berichtet, steht Elijah Scott bei einigen anderen Klubs auf dem Zettel. Gerade die AC Mailand aus der italienischen Serie A und der französische Topklub Paris Saint-Germain seien an dem 18-Jährigen interessiert.

Allerdings haben die Verantwortlichen des VfB Stuttgart Scott ebenfalls genau im Visier, heißt es weiter. Mit dem Youngster gebe es bei den Schwaben einen klaren Zukunftsplan, der den Abwehrspieler langsam aber sicher an die Profis heranführen soll.

Scott war im Januar 2023 von der U17 der SG Sonnenhof Großaspach zum Nachwuchs des VfB Stuttgart gewechselt. Seit Sommer 2023 ist er fester Bestandteil der U19 der Schwaben.

In der aktuellen Saison konnte Scott gerade in der Youth League mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. In der U19 Nachwuchsliga konnte er zudem bereits zwei Tore erzielen.

Außerdem durfte Scott zu Saisonbeginn erstmals in der 3. Liga bei der Reservemannschaft des VfB Stuttgart ran. Beim 1:1-Unentschieden zum Auftakt gegen Hansa Rostock wurde das Talent in den Schlussminuten eingewechselt. Seitdem wartet der 18-Jährige allerdings auf eine weitere Kaderberufung.

Für die deutsche U18-Nationalmannschaft bestritt Scott im Herbst 2023 zwei Spiele. Bei den darauffolgenden Partien wurde er allerdings nicht mehr berücksichtigt.

Scott bis 2026 an den VfB Stuttgart gebunden

Scott gilt als defensiv starker Innenverteidiger. Der Youngster besticht vor allem mit seiner Schnelligkeit. Zudem gilt er als sehr lernfähig.

Verbesserungsbedarf hat er aber noch im taktischen Bereich und dem Spiel mit dem Ball.

Vertraglich ist Scott noch bis Ende Juni 2026 an den VfB Stuttgart gebunden.