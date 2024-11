Auch VfB Stuttgart angeblich heiß auf Mathys Tel

IMAGO/Laci Perenyi

Mathys Tel könnte den FC Bayern auf Leihbasis verlassen - in Richtung VfB Stuttgart?

Sturm-Juwel Mathys Tel vom FC Bayern hat angeblich auch das Interesse von Vizemeister VfB Stuttgart geweckt.

Eines steht fest: Mathys Tel soll beim FC Bayern irgendwann einmal eine der großen Säulen im Angriff sein. Das zeigte seine Vertragsverlängerung zu Beginn dieses Jahres bis zum Sommer 2029. Noch sucht der 19-jährige Stürmer aber seine Rolle im Star-Ensemble der Münchner, wird zumeist nur als Joker aufs Feld geschickt.

Weil Tel die Spielzeit fehlt, um sich bestmöglich zu entwickeln, soll der FC Bayern darüber nachdenken, den Franzosen im Winter auf Leihbasis ziehen zu lassen. Das berichtete "Bild"-Reporter Christian Falk kürzlich in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside". Die Bedingung: Es brauche konkrete Anfragen und wohl auch einen (für Tel) passenden Abnehmer.

Zuletzt gab es in dieser Hinsicht gleich zahlreiche Gerüchte. Der "Bild"-Fußballchef selbst nannte Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg. Bei "Sky" hieß es zudem erst am Montag dieser Woche, dass auch Nottingham Forest aus England Interesse zeigt. Sogar mehr als das: Der Drittplatzierte der Premier League soll sogar bereits "einen ersten Kontakt" zu Tel hergestellt haben. Der Pay-TV-Sender sprach von einem Anruf. In diesem soll sich Forest erkundigt haben, ob ein Wechsel auf Zeit möglich ist.

Neben dem genannten Quartett bringt nun "Sport Bild" am Dienstagabend einen weiteren Anwärter auf eine Tel-Leihe ins Spiel. Allgemein schreibt das Magazin, dass es "viele Interessenten gibt, aus dem Ausland oder der Bundesliga", um dann konkret den VfB Stuttgart zu nennen.

Tel-Leihe beim FC Bayern "eine realistische Option"?

Der amtierende Vizemeister würde den Angreifer gern ausleihen, wenn die Konditionen passen. Die Schwaben seien schon im Sommer an Tel dran gewesen, heißt es.

Anders als "Sky" vermeldet "Sport Bild", dass eine Leihe tatsächlich "eine realistische Option" sei.

Der Pay-TV-Sender hingegen berichtete noch am Montag, dass es dabei bleibe, dass der Bayern-Offensivmann - Stand jetzt - weiterhin nicht plant, die Münchner auf Leihbasis im Winter zu verlassen. Das habe sein Management dem Überraschungsteam der ersten englischen Liga mitgeteilt.

Ob sich Tels Ansicht nun geändert hat?